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Яйца в морозилке — ошибка или лайфхак? Всё зависит от одного нюанса

2:31
Еда

Иногда яйца попадают в морозилку случайно — кто-то по ошибке кладёт их туда вместо холодильника. Результат предсказуем: потрескавшаяся скорлупа и замерзшее содержимое. Интуитивно кажется, что такие яйца уже не спасти. Но давайте разберёмся: можно ли замораживать яйца осознанно и в каком виде это безопасно?

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

Что точно не стоит морозить

  • Сырые яйца в скорлупе. Из-за высокого содержания воды (более 80%) при заморозке жидкость расширяется и разрывает скорлупу. Есть риск проникновения бактерий внутрь, а после разморозки белок становится водянистым, а желток — тягучим, как пластилин.

  • Варёные яйца. После заморозки белки становятся резиновыми и теряют вкус. Структура нарушается, и аппетитности в них остаётся мало.

  • Яичница или омлет. Замороженные в готовом виде яйца — это невкусно, особенно после разогрева.

А вот так — можно и нужно

Оптимальный вариант — замораживать яйца без скорлупы, при этом они должны быть сырыми и свежими. Есть два подхода:

  • взбить яйца в единую массу (меланж);

  • разделить желтки и белки и заморозить отдельно.

Подойдут контейнеры с крышкой, силиконовые формы или даже пакеты с застёжкой. Важно оставить немного места в ёмкости — жидкость расширяется при замерзании.

Инструкция: как правильно замораживать яйца

  1. Промойте яйца (особенно если есть загрязнения).

  2. Разбейте в миску, при необходимости отделите белки и желтки.

  3. Взбейте венчиком.

  4. Разлейте по формам или контейнерам на &frac34 объёма.

  5. Подпишите, сколько яиц в каждой порции и дату заморозки.

  6. Уберите в морозильную камеру.

Срок хранения — до 6-8 месяцев. Повторно замораживать нельзя.

Как размораживать и использовать

Лучше всего — переложить ёмкость с яйцами из морозилки в холодильник на ночь. Допустимый вариант — положить в миску с холодной водой на пару часов. Не используйте микроволновку и не заливайте горячей водой — это испортит текстуру.

Размороженные яйца хорошо подходят для:

  • выпечки;

  • приготовления соусов (майонез, голландез);

  • смазывания теста перед выпечкой;

  • гренок и запеканок.

А вот яичница из таких яиц — не лучший выбор: вкус уже будет не тот.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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