Плов из говядины, который готовится сам — просто сложите всё в форму

Если хочется вкусного, ароматного и сытного плова, но нет желания следить за кастрюлей на плите — духовка справится за вас. Этот плов из говядины получается рассыпчатым, насыщенным и невероятно ароматным. Готовить можно в утятнице, казане или даже в порционных горшочках.
Говядина — 400 г
Рис — 350 г
Морковь — 3 шт.
Лук репчатый — 2 шт.
Растительное масло — 50 мл
Чеснок — 1 головка
Зира (молотая) — 1 ч. л.
Чёрный молотый перец — по вкусу
Соль — по вкусу
Вода — около 500 мл
Подготовьте посуду. Разогрейте духовку до 180 °C. Подойдёт утятница, казан или форма с крышкой.
Замаринуйте мясо. Нарежьте говядину кусочками, посыпьте зирой и перцем, оставьте на 10 минут.
Займитесь овощами и рисом. Морковь нарежьте соломкой, лук — полукольцами. Рис тщательно промойте до прозрачной воды.
Обжарьте мясо. В сковороде разогрейте масло, подрумяньте говядину. Добавьте лук, готовьте до золотистости.
Добавьте морковь. Тушите мясо с овощами несколько минут до мягкости моркови. Посолите.
Соберите плов. Переложите всё в форму для запекания. Сверху насыпьте рис, в центр вставьте неочищенную головку чеснока. Залейте горячей водой — она должна покрывать рис примерно на 1 см.
Запекайте. Накройте крышкой и отправьте в духовку на 1 час. После приготовления дайте плову постоять ещё 15 минут — и подавайте.
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.
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