Плов из говядины, который готовится сам — просто сложите всё в форму

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется вкусного, ароматного и сытного плова, но нет желания следить за кастрюлей на плите — духовка справится за вас. Этот плов из говядины получается рассыпчатым, насыщенным и невероятно ароматным. Готовить можно в утятнице, казане или даже в порционных горшочках.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

Что понадобится для 4 порций

Говядина — 400 г

Рис — 350 г

Морковь — 3 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Растительное масло — 50 мл

Чеснок — 1 головка

Зира (молотая) — 1 ч. л.

Чёрный молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Вода — около 500 мл

Как готовить: пошаговый рецепт

Подготовьте посуду. Разогрейте духовку до 180 °C. Подойдёт утятница, казан или форма с крышкой. Замаринуйте мясо. Нарежьте говядину кусочками, посыпьте зирой и перцем, оставьте на 10 минут. Займитесь овощами и рисом. Морковь нарежьте соломкой, лук — полукольцами. Рис тщательно промойте до прозрачной воды. Обжарьте мясо. В сковороде разогрейте масло, подрумяньте говядину. Добавьте лук, готовьте до золотистости. Добавьте морковь. Тушите мясо с овощами несколько минут до мягкости моркови. Посолите. Соберите плов. Переложите всё в форму для запекания. Сверху насыпьте рис, в центр вставьте неочищенную головку чеснока. Залейте горячей водой — она должна покрывать рис примерно на 1 см. Запекайте. Накройте крышкой и отправьте в духовку на 1 час. После приготовления дайте плову постоять ещё 15 минут — и подавайте.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.



