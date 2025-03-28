Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дюна: Мессия станет финалом саги: Вильнёв обещает неожиданный поворот
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Диалог с гарантиями: судьба черноморской инициативы после звонка Путина и Эрдогана
Легенда чешского кино: как актриса Йиржина Шейбалова покорила зрителей, играя психопаток
Тонкие волосы? Вам это не подходит! Вот что нужно делать
Меньше движений — больше мускулов: тренировка, в которую никто не верит
Попытка соскочить: Украина саботирует подписание соглашения с США
Мстители без Человека-паука и Доктора Стрэнджа: пять ключевых героев Marvel, о которых забыли
Жестокость сломила суд: мать, убившая ребенка, может избежать наказания

Плов из говядины, который готовится сам — просто сложите всё в форму

1:54
Еда

Если хочется вкусного, ароматного и сытного плова, но нет желания следить за кастрюлей на плите — духовка справится за вас. Этот плов из говядины получается рассыпчатым, насыщенным и невероятно ароматным. Готовить можно в утятнице, казане или даже в порционных горшочках.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Что понадобится для 4 порций

  • Говядина — 400 г

  • Рис — 350 г

  • Морковь — 3 шт.

  • Лук репчатый — 2 шт.

  • Растительное масло — 50 мл

  • Чеснок — 1 головка

  • Зира (молотая) — 1 ч. л.

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

  • Соль — по вкусу

  • Вода — около 500 мл

Как готовить: пошаговый рецепт

  1. Подготовьте посуду. Разогрейте духовку до 180 °C. Подойдёт утятница, казан или форма с крышкой.

  2. Замаринуйте мясо. Нарежьте говядину кусочками, посыпьте зирой и перцем, оставьте на 10 минут.

  3. Займитесь овощами и рисом. Морковь нарежьте соломкой, лук — полукольцами. Рис тщательно промойте до прозрачной воды.

  4. Обжарьте мясо. В сковороде разогрейте масло, подрумяньте говядину. Добавьте лук, готовьте до золотистости.

  5. Добавьте морковь. Тушите мясо с овощами несколько минут до мягкости моркови. Посолите.

  6. Соберите плов. Переложите всё в форму для запекания. Сверху насыпьте рис, в центр вставьте неочищенную головку чеснока. Залейте горячей водой — она должна покрывать рис примерно на 1 см.

  7. Запекайте. Накройте крышкой и отправьте в духовку на 1 час. После приготовления дайте плову постоять ещё 15 минут — и подавайте.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод
Садоводство, цветоводство
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США Любовь Степушова Эволюционный парадокс: психолог-ветеран объяснил, когда убийство становится психологической защитой Игорь Буккер Как российский ИИ переборет санкции: раскрываем секрет будущего Дмитрий Плотников
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Последние материалы
Попытка соскочить: Украина саботирует подписание соглашения с США
Мстители без Человека-паука и Доктора Стрэнджа: пять ключевых героев Marvel, о которых забыли
Жестокость сломила суд: мать, убившая ребенка, может избежать наказания
Что общего между стрижкой боб и борщом? Узнайте, как тренды возвращаются
Плов из говядины, который готовится сам — просто сложите всё в форму
Возмездие: судьба наемника, воевавшего на стороне ВСУ решилась в ДНР
Классика уюта: пирог с капустой и яйцом на дрожжевом тесте
Неожиданная Бразилия: этот город перевернёт ваше представление о стране!
Кот не хочет пить таблетку? Вот когда нужно действовать
Выражаем поддержку президенту: опрос показал, что в России думают о Путине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.