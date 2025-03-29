Когда хочется сладкого, а нельзя — этот апельсиновый торт спасёт

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже в пост можно побаловать себя вкусным десертом — без сливок, без масла и без яиц. Этот торт готовится из апельсинового сока, который используется и для бисквита, и для крема. Легкий цитрусовый вкус, воздушная текстура и простые ингредиенты — идеальный вариант к чаю или на праздничный стол.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чизкейк

Что нужно для торта

Апельсиновый сок — 750 мл

Сахар — 250 г

Соль — щепотка

Растительное масло — 100 мл

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 21/2 ч. л.

Манная крупа — 60 г

Совет: используйте качественный натуральный сок, не напиток с ароматизаторами — от него зависит вкус торта.

Как готовить: шаг за шагом

Замешиваем тесто. Смешайте 250 мл сока, 150 г сахара и щепотку соли. Влейте масло. Просейте муку с разрыхлителем и соедините с жидкими ингредиентами. Всё хорошо перемешайте. Выпекаем бисквит. Застелите дно формы (20 см) пергаментом, смажьте бока. Выложите тесто и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25 минут. Остудите и разрежьте на 2 коржа. Готовим крем. Оставшийся сок доведите до кипения с сахаром. Помешивая, всыпьте манку. Варите 2-3 минуты до загустения. Переложите в миску, накройте плёнкой и остудите. Взбиваем крем. Остывшую массу взбейте миксером до посветления — около 5 минут. Поставьте в холодильник на 1-2 часа. Собираем торт. Промажьте бисквит кремом, соберите торт. Уберите в холодильник минимум на 30 минут, чтобы всё хорошо пропиталось.

Уточнения

Вели́кий по́ст — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.

