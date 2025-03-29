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Вкусная вода существует — вы просто не пробовали правильно

1:57
Еда

Советы вроде "расставьте стаканы по квартире" или "ставьте будильник каждый час" работают не для всех. А иногда причина проста: вам просто не нравится пить воду. Разбираемся, что с этим делать и как сделать воду вкуснее, привычнее и желаннее.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Пробуйте разную воду — не вся вода на вкус одинаковая

  • Фильтрованная вода может быть мягкой или жёсткой в зависимости от фильтра. Иногда вкус быстро надоедает — просто меняйте фильтр чаще.

  • Бутилированная вода отличается по составу у разных брендов. Удобно, но дороже и неэкологично. Хорошая альтернатива — большие бутыли на 20 литров.

  • Газированная вода меняет текстуру и вкус. Если не хочется тратить деньги — купите сифон и делайте пузырьки дома.

  • Минеральная вода бывает кислой, солёной, сладковатой — пробуйте разные варианты, чтобы не наскучило.

Добавьте вкус, цвет, аромат — и пить станет приятнее

  • Лимон. Пара капель сока или долька лимона — и вода становится бодрящей.

  • Фрукты и травы. Замочите в бутылке ломтики яблока, клубники, апельсина или огурца. Добавьте мяту, базилик, тимьян.

  • Фруктовый лёд. Заморозьте сок и добавляйте в воду — вкус раскрывается по мере таяния.

  • Сироп или варенье. Чайная ложка на литр — не самый диетический, но приятный способ полюбить воду.

Смените посуду — иногда всё дело в эмоциях

  • Пейте из бокала — это просто красиво и ощущается иначе.

  • Носите свою бутылку — удобнее отслеживать количество и всегда иметь воду под рукой.

  • Стакан с трубочкой — не замечая, вы выпиваете больше. Поставьте его рядом с рабочим местом, чтобы пить, не отрываясь.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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