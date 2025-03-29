Вкусная вода существует — вы просто не пробовали правильно

Советы вроде "расставьте стаканы по квартире" или "ставьте будильник каждый час" работают не для всех. А иногда причина проста: вам просто не нравится пить воду. Разбираемся, что с этим делать и как сделать воду вкуснее, привычнее и желаннее.
Фильтрованная вода может быть мягкой или жёсткой в зависимости от фильтра. Иногда вкус быстро надоедает — просто меняйте фильтр чаще.
Бутилированная вода отличается по составу у разных брендов. Удобно, но дороже и неэкологично. Хорошая альтернатива — большие бутыли на 20 литров.
Газированная вода меняет текстуру и вкус. Если не хочется тратить деньги — купите сифон и делайте пузырьки дома.
Минеральная вода бывает кислой, солёной, сладковатой — пробуйте разные варианты, чтобы не наскучило.
Лимон. Пара капель сока или долька лимона — и вода становится бодрящей.
Фрукты и травы. Замочите в бутылке ломтики яблока, клубники, апельсина или огурца. Добавьте мяту, базилик, тимьян.
Фруктовый лёд. Заморозьте сок и добавляйте в воду — вкус раскрывается по мере таяния.
Сироп или варенье. Чайная ложка на литр — не самый диетический, но приятный способ полюбить воду.
Пейте из бокала — это просто красиво и ощущается иначе.
Носите свою бутылку — удобнее отслеживать количество и всегда иметь воду под рукой.
Стакан с трубочкой — не замечая, вы выпиваете больше. Поставьте его рядом с рабочим местом, чтобы пить, не отрываясь.
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