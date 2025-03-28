Один тест — и вы поймёте, хороший ли нож вы держите

На кухне невозможно обойтись одним ножом. Даже в домашнем арсенале желательно иметь хотя бы базовую "тройку" — универсальный нож, овощной и шеф-нож. Но какие ножи действительно стоит купить, чтобы и готовить было удобно, и не переплачивать за ненужные функции?
Шеф-нож — главный инструмент на кухне. Лезвие длиной 15-30 см подойдёт для всего: от мяса до зелени.
Универсальный нож — для нарезки сыра, колбасы, овощей, фруктов. Среднее лезвие — 12-15 см.
Овощной нож — маленький, но незаменимый для чистки, нарезки, удаления сердцевин.
Обвалочный нож — удобен для отделения мяса от костей.
Филейный нож — гибкий и длинный, идеально подходит для рыбы и мяса.
Топорик — для разрубания костей, а заодно зелени и чеснока.
Хлебный нож — с зубчатым лезвием, легко режет корки, не кроша мякиш.
Нож для томатов — с зазубренным краем, хорошо справляется с овощами с тонкой кожурой.
Сырный нож — варианты для твёрдых и мягких сыров, с перфорацией или в форме лопатки.
Нож для стейка — узкий, с приподнятым остриём, часто используется как часть сервировки.
Нож для масла — с тупым широким лезвием для намазывания.
Нож для пиццы — роликовый или изогнутый "полумесяц" для быстрой нарезки.
Керамика — не ржавеет, не окисляет продукты, но легко ломается.
Титан — лёгкий, прочный, устойчив к кислотам, требует частой заточки.
Нержавейка — универсальный вариант, устойчивый к коррозии, подходит для повседневного использования.
Углеродистая сталь — держит остроту дольше всех, но может ржаветь.
Японская сталь — острая и долговечная, но требует аккуратности.
Дамасская сталь — прочная, эффектная, премиальный выбор.
Хорошая ручка — это не просто красиво. Она должна быть:
удобной по форме, с рельефом или шероховатостью;
без трещин, сколов и острых углов;
изготовленной из дерева (при должном уходе), пластика, микарты, стекловолокна, стеклотекстолита или металла (с осторожностью — может скользить).
Хороший нож не заваливается — рукоять и лезвие уравновешены. Проверьте баланс, положив нож на палец у основания лезвия. И, конечно, не пренебрегайте отзывами — часто это главный источник реального опыта.
Нож — прежде всего колющий, а также режущий, рубящий инструмент, рабочей частью которого является клинок — полоса, выполненная из твёрдого материала (в большинстве случаев — металл), с лезвием, имеющим заточку на одной или нескольких сторонах. В конструкции, чаще всего, можно выделить клинок и рукоять.
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