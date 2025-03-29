Осталось пюре? Сделайте эти котлеты — вкуснее, чем мясные

Не знаете, что делать с остатками картофельного пюре? Не выбрасывайте! Из него можно приготовить ароматные, румяные котлеты всего за полчаса. А с ложкой сметаны или йогуртового соуса это блюдо превращается в полноценный ужин.
Картофельное пюре — 400-450 г
Сыр (любой, по вкусу) — 70-80 г
Яйцо — 1 шт.
Пшеничная мука — 1-2 ст. л.
Панировочные сухари — по вкусу
Растительное масло — 2-3 ст. л.
Подготовьте ингредиенты. Сыр натрите на мелкой тёрке, яйцо слегка взбейте.
Смешайте всё. В миску с пюре добавьте сыр, яйцо и муку. Перемешайте до однородности.
Сформируйте котлеты. Возьмите немного массы (примерно 2 столовые ложки), скатайте в шарик и придайте форму лепёшки. Обваляйте в сухарях или муке, лишнее стряхните.
Повторите. Сделайте такие же котлетки из всей массы.
Обжарьте. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Совет: подавайте со сметаной, йогуртовым соусом или свежими овощами — получится полноценный, сытный и очень домашний обед или ужин.
Пюре́ — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды. Пюре может представлять собой сухой порошок промышленного изготовления для дальнейшего разбавления водой и приготовления пюре (к примеру, «сухое картофельное пюре»).
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