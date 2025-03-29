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Осталось пюре? Сделайте эти котлеты — вкуснее, чем мясные

1:32
Еда

Не знаете, что делать с остатками картофельного пюре? Не выбрасывайте! Из него можно приготовить ароматные, румяные котлеты всего за полчаса. А с ложкой сметаны или йогуртового соуса это блюдо превращается в полноценный ужин.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Что нужно: минимальный набор продуктов

  • Картофельное пюре — 400-450 г

  • Сыр (любой, по вкусу) — 70-80 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Пшеничная мука — 1-2 ст. л.

  • Панировочные сухари — по вкусу

  • Растительное масло — 2-3 ст. л.

Как готовить: 5 простых шагов

  1. Подготовьте ингредиенты. Сыр натрите на мелкой тёрке, яйцо слегка взбейте.

  2. Смешайте всё. В миску с пюре добавьте сыр, яйцо и муку. Перемешайте до однородности.

  3. Сформируйте котлеты. Возьмите немного массы (примерно 2 столовые ложки), скатайте в шарик и придайте форму лепёшки. Обваляйте в сухарях или муке, лишнее стряхните.

  4. Повторите. Сделайте такие же котлетки из всей массы.

  5. Обжарьте. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Совет: подавайте со сметаной, йогуртовым соусом или свежими овощами — получится полноценный, сытный и очень домашний обед или ужин.

Уточнения

Пюре́ — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды. Пюре может представлять собой сухой порошок промышленного изготовления для дальнейшего разбавления водой и приготовления пюре (к примеру, «сухое картофельное пюре»).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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