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Не жарю, а запекаю: хрустящая картошка без капли фритюра

1:46
Еда

Жареная картошка — простое и знакомое блюдо, но даже её можно превратить в кулинарный шедевр. Причём именно такую подают в дорогих ресторанах. Всё дело в деталях: специи, масло, способ обработки. Делимся тремя приёмами от профессионалов, которые вы легко примените дома.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

1. Чесночное масло и свежая зелень — как у шефа

Шеф-повар Мишель Уоллес считает: успех жареной картошки начинается с правильных специй и ароматного масла. Её совет — обжаривать нарезанную картошку на чесночном масле, сразу приправляя солью и перцем. А уже в самом конце добавить рубленый розмарин, тимьян, петрушку и зелёный лук. Получается насыщенный вкус и аромат, как в хороших ресторанах.

2. Специи с характером — копчёная паприка и семена сельдерея

Ресторатор Сюзанна Подхайзер предлагает другой подход: перед жаркой картофель нужно обвалять в топлёном масле, добавить соль, перец, семена сельдерея и немного копчёной паприки. Эта смесь придаёт блюду яркий, "дымный" оттенок вкуса. Отличный вариант для тех, кто любит что-то необычное.

3. Запечённая, а не жареная — альтернатива с хрустом

А шеф и автор кулинарных книг Рейчел Наринс и вовсе советует… не жарить картошку, а запекать. Сначала отварите клубни до полуготовности, затем нарежьте, смешайте с оливковым маслом и солью, выложите на пергамент и отправьте в духовку при 230 °C. В итоге — золотистая корочка и вкус, будто из ресторана, но без лишнего масла.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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