Жареная картошка — простое и знакомое блюдо, но даже её можно превратить в кулинарный шедевр. Причём именно такую подают в дорогих ресторанах. Всё дело в деталях: специи, масло, способ обработки. Делимся тремя приёмами от профессионалов, которые вы легко примените дома.
Шеф-повар Мишель Уоллес считает: успех жареной картошки начинается с правильных специй и ароматного масла. Её совет — обжаривать нарезанную картошку на чесночном масле, сразу приправляя солью и перцем. А уже в самом конце добавить рубленый розмарин, тимьян, петрушку и зелёный лук. Получается насыщенный вкус и аромат, как в хороших ресторанах.
Ресторатор Сюзанна Подхайзер предлагает другой подход: перед жаркой картофель нужно обвалять в топлёном масле, добавить соль, перец, семена сельдерея и немного копчёной паприки. Эта смесь придаёт блюду яркий, "дымный" оттенок вкуса. Отличный вариант для тех, кто любит что-то необычное.
А шеф и автор кулинарных книг Рейчел Наринс и вовсе советует… не жарить картошку, а запекать. Сначала отварите клубни до полуготовности, затем нарежьте, смешайте с оливковым маслом и солью, выложите на пергамент и отправьте в духовку при 230 °C. В итоге — золотистая корочка и вкус, будто из ресторана, но без лишнего масла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?