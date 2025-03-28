Этот кулич по праву можно назвать царским — попробуйте и поймёте, почему

Если вы ищете рецепт, с которым кулич получится не просто вкусным, а по-настоящему нарядным и праздничным — попробуйте этот вариант. Сливочное тесто, коньяк, цукаты, пряности — всё работает на глубокий вкус и изысканный аромат. Такой кулич точно станет короной пасхального стола.
Для опары:
Тёплое молоко — 200 мл
Свежие дрожжи — 40 г (или 12 г сухих)
Сахар — 1 ст. л.
Мука — 3 ст. л.
Для теста:
Вся опара
Яйца — 5 шт.
Желтки — 5 шт.
Сахар — 250 г
Сливочное масло (растопленное) — 200 г
Сливки (20%) — 100 мл
Мука — 600-650 г
Изюм тёмный и светлый — по 75 г
Апельсиновые цукаты — 100 г
Коньяк — 2 ст. л.
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Молотый кардамон — 0,5 ч. л.
Щепотка соли
Сухофрукты: Изюм и цукаты промойте, залейте кипятком на 10 минут. Затем воду слейте, залейте всё коньяком и оставьте на полчаса.
Опара: В тёплом молоке растворите дрожжи и сахар, добавьте муку, перемешайте. Оставьте в тепле на 30 минут.
Тесто: Взбейте яйца, желтки и сахар до пышности. Влейте растопленное масло, сливки, добавьте ваниль, кардамон и соль. Введите опару и перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. В конце — сухофрукты (если остался коньяк, его лучше слить).
Переложите тесто в миску, смажьте её маслом, накройте плёнкой и оставьте в тепле на 2-2,5 часа.
Подошедшее тесто обомните, разложите по формам на 1/3 объёма. Дайте подойти ещё на 30-40 минут.
Выпекайте в духовке при 180 °C около 40-50 минут. Готовность проверьте шпажкой.
Остудите куличи в формах, затем аккуратно выньте и полностью остудите на решётке. Украсьте по желанию.
Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
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