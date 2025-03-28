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Этот кулич по праву можно назвать царским — попробуйте и поймёте, почему

2:26
Еда

Если вы ищете рецепт, с которым кулич получится не просто вкусным, а по-настоящему нарядным и праздничным — попробуйте этот вариант. Сливочное тесто, коньяк, цукаты, пряности — всё работает на глубокий вкус и изысканный аромат. Такой кулич точно станет короной пасхального стола.

Куличи
Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куличи

Что понадобится: ингредиенты на царский результат

Для опары:

  • Тёплое молоко — 200 мл

  • Свежие дрожжи — 40 г (или 12 г сухих)

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Мука — 3 ст. л.

Для теста:

  • Вся опара

  • Яйца — 5 шт.

  • Желтки — 5 шт.

  • Сахар — 250 г

  • Сливочное масло (растопленное) — 200 г

  • Сливки (20%) — 100 мл

  • Мука — 600-650 г

  • Изюм тёмный и светлый — по 75 г

  • Апельсиновые цукаты — 100 г

  • Коньяк — 2 ст. л.

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Молотый кардамон — 0,5 ч. л.

  • Щепотка соли

Как готовить: шаг за шагом

  1. Сухофрукты: Изюм и цукаты промойте, залейте кипятком на 10 минут. Затем воду слейте, залейте всё коньяком и оставьте на полчаса.

  2. Опара: В тёплом молоке растворите дрожжи и сахар, добавьте муку, перемешайте. Оставьте в тепле на 30 минут.

  3. Тесто: Взбейте яйца, желтки и сахар до пышности. Влейте растопленное масло, сливки, добавьте ваниль, кардамон и соль. Введите опару и перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. В конце — сухофрукты (если остался коньяк, его лучше слить).

  4. Переложите тесто в миску, смажьте её маслом, накройте плёнкой и оставьте в тепле на 2-2,5 часа.

  5. Подошедшее тесто обомните, разложите по формам на 1/3 объёма. Дайте подойти ещё на 30-40 минут.

  6. Выпекайте в духовке при 180 °C около 40-50 минут. Готовность проверьте шпажкой.

  7. Остудите куличи в формах, затем аккуратно выньте и полностью остудите на решётке. Украсьте по желанию.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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