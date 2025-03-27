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Забудьте про котлеты — вот как можно вкусно использовать фарш

1:53
Еда

Фарш — это настоящая палочка-выручалочка на кухне. Но если котлеты уже приелись, самое время вдохновиться новыми рецептами. Вот несколько простых и вкусных вариантов, которые разнообразят ваше меню и точно не останутся без внимания домашних.

Люля-кебаб
Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Люля-кебаб

Лазанья — нежность под сырной корочкой

Итальянская классика, в которую невозможно не влюбиться. Листы пасты чередуются с сочным фаршем в томатном соусе, ароматными специями и щедрой порцией сыра. Запекается до румяной корочки и отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного застолья.

Чили кон карне — огненная мексиканская вечеринка на тарелке

Любите поострее? Тогда чили кон карне — ваш выбор. Говяжий фарш, фасоль, помидоры и смесь жгучих специй превращаются в насыщенное блюдо с мексиканским характером. Подавайте с рисом или чипсами — получится очень сытно и необычно.

Пастуший пирог — сытное тепло британской кухни

Это не пирог в привычном понимании, а запеканка из двух слоёв: мясного и картофельного. Внизу — фарш с подливкой, сверху — пюре. Всё это отправляется в духовку и превращается в золотистое, ароматное, по-домашнему уютное блюдо.

Тако — быстрый перекус в мексиканском стиле

Хрустящие лепёшки, внутри — обжаренный фарш, свежие овощи и ложка соуса. Тако — это ярко, быстро и вкусно. Отличное решение для вечеринки или нескучного ужина за 15 минут.

Кебабы — фарш на шпажке с ароматом гриля

Добавьте в фарш любимые специи, слепите продолговатые колбаски и обжарьте на гриле или сковороде. Получатся кебабы — простое, но очень эффектное блюдо для любителей мяса и дыма.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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