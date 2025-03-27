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Лапша из пачки или настоящие спагетти — что на самом деле вреднее

1:52
Еда

Спагетти и лапша быстрого приготовления внешне могут быть похожи, но при ближайшем рассмотрении — это два совершенно разных продукта. Диетолог Дарья Русакова рассказала, чем отличается привычная паста от "быстрой" лапши и какой выбор окажется полезнее для здоровья.

РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02
Фото: upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02

Одинаковая основа — разный результат

Оба продукта часто делают из пшеничной муки и воды, поэтому на первый взгляд они похожи. Но при приготовлении сразу заметны отличия. Спагетти можно сварить так, как нравится — мягко или "аль денте". Лапша быстрого приготовления же становится чересчур мягкой уже через пару минут в кипятке.

Как это влияет на пищевую ценность

Главная проблема лапши из пачки — высокая скорость усвоения. Простые углеводы быстро поднимают уровень сахара в крови и вызывают всплеск инсулина. Это может быть особенно нежелательно для людей с предрасположенностью к диабету или проблемами с метаболизмом.

Вред не в самой лапше, а в том, что с ней

По словам Дарьи Русаковой, в спагетти больше сложных углеводов, белка и клетчатки, особенно если они из цельнозерновой муки. А вот "быстрая" лапша часто содержит много соли, жиров, консервантов и усилителей вкуса. Наибольшую угрозу представляют именно прилагающиеся специи — в них и кроется основная доля вреда.

Даже спагетти бывают разными

Не вся паста одинаково полезна. Всё зависит от сорта муки. Диетолог советует выбирать изделия из твёрдых сортов и всегда внимательно читать состав на упаковке. Ранее Роспотребнадзор также рекомендовал обращать внимание на цвет, состав и срок хранения при выборе качественной пасты.

Уточнения

Спаге́тти — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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