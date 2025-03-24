ТОП-6 советов от бабушек СССР, как вкусно пожарить картошку

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная картошка — простое, но по-настоящему народное блюдо, которое в СССР умели готовить особенно вкусно.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареная картошка

Бабушки знали, как добиться золотистой корочки и насыщенного вкуса даже без изысканных приправ. Вот несколько советов от них.

1. Картошку нарезать тонко и одинаково

Лучше всего — тонкими ломтиками или брусочками. Так она прожарится равномерно и быстрее подрумянится.

2. Обязательно промыть нарезанную картошку в холодной воде

Это удаляет лишний крахмал, и картошка не будет липкой, а получится рассыпчатой с хрустящей корочкой.

3. Жарить на хорошо разогретой сковороде с маслом

Масло должно быть горячим — это залог аппетитной корочки. Бабушки часто использовали подсолнечное масло или даже немного свиного сала для вкуса.

4. Не мешать слишком часто

Дайте картошке схватиться снизу, только потом аккуратно переворачивайте. Частое мешание мешает образованию румяной корочки.

5. Лук — в середине или ближе к концу

Если добавить лук сразу, он сгорит раньше, чем дожарится картошка.

6. Правильная сковорода

Для жарки картофеля лучше всего использовать чугунную сковороду, так как она равномерно нагревается и хорошо держит тепло.

Эти советы помогут вам приготовить вкусную и хрустящую жареную картошку, как у бабушки.