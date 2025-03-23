Пожилые люди, забудьте про сахар: вот идеальные десерты для здоровья

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог назвала самые полезные десерты для людей в пожилом возрасте. Домашнее тирамису и овсяное печенье с черносливом — лучший выбор, считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Десерт

По её мнению, у многих взрослых людей есть инсулинорезистентность и сахарный диабет. Поэтому им стоит выбирать лакомства с сахарозаменителями, которые можно самим приготовить.

"Самый полезный десерт для пожилых тот, который приготовлен без сахара и имеет в основе творог, отруби и яйца. Все вышеперечисленные продукты входят в состав тирамису", — цитирует эксперта "Москва 24".

Диетический тирамису можно употреблять хоть каждый день. В его составе шесть, яиц и готовый продукт можно разделить на шесть порций.

А в качестве десерта для улучшения работы кишечника можно ежедневно употреблять овсяное печенье с черносливом.

"Пожилым подойдет печенье на основе овсянки с добавлением орехов, изюма, кокосовой стружки и сахарозаменителя. Чернослив также стимулирует работу кишечника. Орехи будут хорошим источником полезных жиров", — заключила специалист по питанию.

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

