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Пожилые люди, забудьте про сахар: вот идеальные десерты для здоровья

1:19
Еда

Диетолог назвала самые полезные десерты для людей в пожилом возрасте. Домашнее тирамису и овсяное печенье с черносливом — лучший выбор, считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Десерт
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Десерт

По её мнению, у многих взрослых людей есть инсулинорезистентность и сахарный диабет. Поэтому им стоит выбирать лакомства с сахарозаменителями, которые можно самим приготовить.

"Самый полезный десерт для пожилых тот, который приготовлен без сахара и имеет в основе творог, отруби и яйца. Все вышеперечисленные продукты входят в состав тирамису", — цитирует эксперта "Москва 24".

Диетический тирамису можно употреблять хоть каждый день. В его составе шесть, яиц и готовый продукт можно разделить на шесть порций.

А в качестве десерта для улучшения работы кишечника можно ежедневно употреблять овсяное печенье с черносливом.

"Пожилым подойдет печенье на основе овсянки с добавлением орехов, изюма, кокосовой стружки и сахарозаменителя. Чернослив также стимулирует работу кишечника. Орехи будут хорошим источником полезных жиров", — заключила специалист по питанию.

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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