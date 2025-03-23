Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицо в 50 лет будет, как у 30-летней: вот как нужно выбирать сыворотку
Пожилые люди, забудьте про сахар: вот идеальные десерты для здоровья
Сингапур утопает в зелени: власти раскрыли, как добились такого результата
Билл Гейтс назвал золотую жилу для инвестиций: это изменит мир
Пора на гардеробный детокс: избавляемся от одежды, которая не приносит радости
Ваши губы притянут сотни взглядов: как выбрать идеальный оттенок помады весной 2025?
Гуманоиды заменят сиделок: какие функции они будут выполнять?
Грибы, которые исчезают со стола первыми — быстрый рецепт маринованных шампиньонов
Управлять гневом помогут эти простые секреты

Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных

0:54
Еда

Ученые из Швеции узнали, что кофе из офисных кофемашин может повышать уровень "плохого" холестерина, что опасно для здоровья сердца. Как же заваривать кофе, чтобы от него была польза?

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Напиток из кофемашины опасен, так как особые вещества в кофе — дитерпены почти полностью задерживаются бумажными фильтрами, но свободно попадают в чашку через металлические фильтры кофеварок.

Что еще выяснили исследователи?

  1. 3 чашки кофе из кофемашины (без бумажных или тканевых фильтров) в день за 5 лет увеличивают риск сердечных заболеваний на 13%.
  2. За 40 лет кофе из офисных машин риск болезней сердца возрастает до 36%.
  3. Растворимый кофе безопасен для холестерина, однако он не так популярен среди гурманов, сообщает KP. RU.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
А существует ли пространство и время: открытие, меняющее все
Наука и техника
А существует ли пространство и время: открытие, меняющее все Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Последние материалы
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Управлять гневом помогут эти простые секреты
Плохие отзывы помогут выбрать врача: как не прогадать с пластическим хирургом
Как одно растение стало символом устойчивости в пустыне?
Пользы эти фрукты не принесут: вот, что не нужно есть весной
Эти весенние блюда удивят любого: три оригинальных рецепта из разных стран
Вся правда об Антарктиде: путешественник развеял популярные мифы
Мяч вместо стула, качели для пресса и лекарство от скуки: вот что случится, если вы сядете на фитбол
99% людей не знают: главный секрет работы и безопасности микроволновки раскрыт
Эти три блюда с орехами поразят вашу семью: рецепты от бренд-шефа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.