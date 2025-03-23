Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Ученые из Швеции узнали, что кофе из офисных кофемашин может повышать уровень "плохого" холестерина, что опасно для здоровья сердца. Как же заваривать кофе, чтобы от него была польза?

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Напиток из кофемашины опасен, так как особые вещества в кофе — дитерпены почти полностью задерживаются бумажными фильтрами, но свободно попадают в чашку через металлические фильтры кофеварок.

Что еще выяснили исследователи?

3 чашки кофе из кофемашины (без бумажных или тканевых фильтров) в день за 5 лет увеличивают риск сердечных заболеваний на 13%. За 40 лет кофе из офисных машин риск болезней сердца возрастает до 36%. Растворимый кофе безопасен для холестерина, однако он не так популярен среди гурманов, сообщает KP. RU.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

