Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных

Ученые из Швеции узнали, что кофе из офисных кофемашин может повышать уровень "плохого" холестерина, что опасно для здоровья сердца. Как же заваривать кофе, чтобы от него была польза?
Напиток из кофемашины опасен, так как особые вещества в кофе — дитерпены почти полностью задерживаются бумажными фильтрами, но свободно попадают в чашку через металлические фильтры кофеварок.
Что еще выяснили исследователи?
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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