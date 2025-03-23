Мука в шоке, масло в отпуске: эта бриошь готовится без них и всё равно пышная, как облако

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о бриоши, большинство представляет себе золотистую, пышную булочку с мягким маслянистым вкусом. В учебниках и словарях её описывают по-разному: кто-то делает акцент на муке и яйцах, кто-то — на сливочном масле. Но всё сходятся в одном: без муки настоящая бриошь невозможна. Или всё же возможна?

Бриошь — без классики, но с характером

В традиционных рецептах — будь то парижская с "головой", нантерская или плетёная вандейская — мука выступает основой: она формирует структуру, позволяет тесту подняться и делает его воздушным. Благодаря клейковине, она улавливает газы, образующиеся при брожении, и даёт ту самую текстуру, за которую мы её любим.

Как приготовить волшебную бриошь из 4 ингредиентов

Всё, что вам понадобится:

6 яиц

200 г белой миндальной пасты (ищите в био-отделах супермаркетов)

50 г яблочного пюре

1 столовая ложка разрыхлителя (обязательно химического, не дрожжевого)

Смешайте всё в блендере до однородности, затем вылейте массу в форму, застеленную пергаментом. Для вкуса можно добавить шоколадные капли, орехи или сухофрукты — всё, что любите.

Выпекайте 45 минут при 180 °C. Готово!

Не по правилам, но с удовольствием

Да, по словарям это не совсем "бриошь". Но кто сказал, что вкус требует официального определения? Эта версия удивит своей нежностью и лёгкой текстурой — и при этом прекрасно подойдёт для тех, кто следит за рационом. Настоящее открытие для любителей здоровой выпечки!

Уточнения

Брио́шь (фр. brioche) — булочное изделие; сладкая булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла.

