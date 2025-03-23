Остатки из холодильника превратились в потрясающий ужин: вот как это сделать

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда нет времени и сил на готовку, но хочется чего-то вкусного и домашнего — на помощь приходит гювеч. Это универсальное блюдо, которое можно собрать буквально из остатков в холодильнике. Картофель, яйца, лук, сыр, грибы, помидоры, мясо — всё идёт в дело. А если добавить сверху яйцо или сыр — получится не только сытно, но и очень аппетитно.

Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Сегодня готовим гювеч с курицей и грибами — один из самых удачных и вкусных вариантов.

Что понадобится:

2 ст. л. растительного масла или оливкового

500 г куриной грудки

1 луковица

3-4 зубчика чеснока

1 красный перец (сырой или запечённый)

1-2 помидора

200 г грибов (свежих или консервированных)

1 ч. л. орегано

1 ч. л. молотой паприки

Чёрный перец по вкусу

1 лимон

200 г тёртого сыра

Свежая зелень по желанию

Как готовить:

Лук и перец нарежьте тонкой соломкой, чеснок мелко порубите. Помидоры очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Грибы порежьте тонкими ломтиками вместе с ножками. В сковороде разогрейте масло и обжарьте курицу, нарезанную кубиками, на среднем огне 1-2 минуты. Добавьте лук и чеснок, готовьте ещё пару минут. Затем добавьте перец и грибы, немного обжарьте, потом положите помидоры. Приправьте специями, перемешайте и потушите на среднем огне 3-4 минуты. Разложите смесь по глиняным горшочкам. В каждый положите ломтик лимона, посыпьте тёртым сыром. Ставьте гювечи в холодную духовку. Запекайте при 180°C до золотистой корочки. По желанию перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Пока гювеч доходит в духовке, самое время быстро нарезать салат из свежих овощей — и идеальный обед или ужин готов.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

