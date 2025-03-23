Остатки из холодильника превратились в потрясающий ужин: вот как это сделать

Когда нет времени и сил на готовку, но хочется чего-то вкусного и домашнего — на помощь приходит гювеч. Это универсальное блюдо, которое можно собрать буквально из остатков в холодильнике. Картофель, яйца, лук, сыр, грибы, помидоры, мясо — всё идёт в дело. А если добавить сверху яйцо или сыр — получится не только сытно, но и очень аппетитно.
Сегодня готовим гювеч с курицей и грибами — один из самых удачных и вкусных вариантов.
2 ст. л. растительного масла или оливкового
500 г куриной грудки
1 луковица
3-4 зубчика чеснока
1 красный перец (сырой или запечённый)
1-2 помидора
200 г грибов (свежих или консервированных)
1 ч. л. орегано
1 ч. л. молотой паприки
Чёрный перец по вкусу
1 лимон
200 г тёртого сыра
Свежая зелень по желанию
Пока гювеч доходит в духовке, самое время быстро нарезать салат из свежих овощей — и идеальный обед или ужин готов.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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