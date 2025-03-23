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Остатки из холодильника превратились в потрясающий ужин: вот как это сделать

2:03
Еда

Когда нет времени и сил на готовку, но хочется чего-то вкусного и домашнего — на помощь приходит гювеч. Это универсальное блюдо, которое можно собрать буквально из остатков в холодильнике. Картофель, яйца, лук, сыр, грибы, помидоры, мясо — всё идёт в дело. А если добавить сверху яйцо или сыр — получится не только сытно, но и очень аппетитно.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая курица

Сегодня готовим гювеч с курицей и грибами — один из самых удачных и вкусных вариантов.

Что понадобится:

2 ст. л. растительного масла или оливкового
500 г куриной грудки
1 луковица
3-4 зубчика чеснока
1 красный перец (сырой или запечённый)
1-2 помидора
200 г грибов (свежих или консервированных)
1 ч. л. орегано
1 ч. л. молотой паприки
Чёрный перец по вкусу
1 лимон
200 г тёртого сыра
Свежая зелень по желанию

Как готовить:

  1. Лук и перец нарежьте тонкой соломкой, чеснок мелко порубите.
  2. Помидоры очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Грибы порежьте тонкими ломтиками вместе с ножками.
  3. В сковороде разогрейте масло и обжарьте курицу, нарезанную кубиками, на среднем огне 1-2 минуты.
  4. Добавьте лук и чеснок, готовьте ещё пару минут. Затем добавьте перец и грибы, немного обжарьте, потом положите помидоры.
  5. Приправьте специями, перемешайте и потушите на среднем огне 3-4 минуты.
  6. Разложите смесь по глиняным горшочкам. В каждый положите ломтик лимона, посыпьте тёртым сыром.
  7. Ставьте гювечи в холодную духовку. Запекайте при 180°C до золотистой корочки.
  8. По желанию перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Пока гювеч доходит в духовке, самое время быстро нарезать салат из свежих овощей — и идеальный обед или ужин готов.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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