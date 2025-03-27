Как превратить горькие корки грейпфрута в волшебные цукаты за 30 минут

Цукаты из грейпфрута — это необычное, но удивительно вкусное лакомство. Хотя корочки грейпфрута могут быть горькими, длительное замачивание и варка в сиропе делают их сладкими и ароматными. Эти цукаты идеально подойдут в качестве десерта, а также как добавка к чаю или выпечке.

Подготовка ингредиентов.

Тщательно вымойте грейпфруты. Сделайте надрезы на кожуре каждого фрукта, разрезая его на 4 части. Аккуратно отделите кожуру от мякоти.

Удаление белой части.

Отломите кожуру от мякоти и аккуратно отделите мягкую белую часть, которая легко отходит. Нарежьте кожуру на полоски толщиной около 1 см.

Замачивание кожуры.

Положите полоски кожуры в миску с чистой водой. Придайте им небольшое давление, чтобы они полностью покрылись водой. Оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре, меняя воду 1-2 раза в день.

Приготовление сиропа.

После замачивания переложите кожуру в сковороду или сотейник. Залейте новой чистой водой и доведите до кипения. Слейте воду и добавьте 500 мл воды для сиропа. Поставьте на огонь, доведите до кипения.

Сахарный сироп.

Добавьте в сковороду сахар и перемешайте до полного растворения. Как только сироп закипит, продолжайте готовить на среднем огне, периодически помешивая, пока сироп не впитается в кожуру.

Запекание.

Застелите противень пергаментом и выложите на него полоски кожуры в один слой. Поставьте противень в разогретую до 100°C духовку и запекайте 30-40 минут.