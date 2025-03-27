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Как превратить горькие корки грейпфрута в волшебные цукаты за 30 минут

2:13
Еда

Цукаты из грейпфрута — это необычное, но удивительно вкусное лакомство. Хотя корочки грейпфрута могут быть горькими, длительное замачивание и варка в сиропе делают их сладкими и ароматными. Эти цукаты идеально подойдут в качестве десерта, а также как добавка к чаю или выпечке.

Корка апельсина
Фото: commons.wikimedia.org by Hanabishi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Корка апельсина

Ингредиенты:

  • Грейпфрут - 2 шт. (примерно 1,1 кг)

  • Сахар - 180 г

  • Вода для сиропа - 500 мл

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка ингредиентов.
    Тщательно вымойте грейпфруты. Сделайте надрезы на кожуре каждого фрукта, разрезая его на 4 части. Аккуратно отделите кожуру от мякоти.

  2. Удаление белой части.
    Отломите кожуру от мякоти и аккуратно отделите мягкую белую часть, которая легко отходит. Нарежьте кожуру на полоски толщиной около 1 см.

  3. Замачивание кожуры.
    Положите полоски кожуры в миску с чистой водой. Придайте им небольшое давление, чтобы они полностью покрылись водой. Оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре, меняя воду 1-2 раза в день.

  4. Приготовление сиропа.
    После замачивания переложите кожуру в сковороду или сотейник. Залейте новой чистой водой и доведите до кипения. Слейте воду и добавьте 500 мл воды для сиропа. Поставьте на огонь, доведите до кипения.

  5. Сахарный сироп.
    Добавьте в сковороду сахар и перемешайте до полного растворения. Как только сироп закипит, продолжайте готовить на среднем огне, периодически помешивая, пока сироп не впитается в кожуру.

  6. Запекание.
    Застелите противень пергаментом и выложите на него полоски кожуры в один слой. Поставьте противень в разогретую до 100°C духовку и запекайте 30-40 минут.

  7. Остужаем и нарезаем.
    После того как цукаты остыли, нарежьте их на небольшие кубики. Подавайте готовое лакомство к столу, наслаждаясь необычным и сладким вкусом!

Уточнения

Грейпфру́т помпельмус гроздевидный (лат. Cītrus paradīsi) — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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