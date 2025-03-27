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Элегантный ужин из горошка и сливок, который делает будни похожими на праздник

2:09
Еда

Когда хочется чего-то легкого, освежающего и при этом с характером — этот суп-пюре из зелёного горошка придёт на выручку. Его цвет — как весна, вкус — как лето, а подача с йогуртом и ветчиной прошутто делает блюдо достойным не только уютного ужина, но и эффектной подачи на праздник.

Зеленый горошек
Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый горошек

Что понадобится (на 6 порций):

  • Зелёный горошек (замороженный) - 450 г

  • Лук шнитт - 1 пучок (часть оставить для украшения)

  • Лук-порей (тонко нарезанный) - 1 шт.

  • Чеснок (измельчённый) - 1 зубчик

  • Сливочное масло - 25 г

  • Овощной бульон - 1,2 л

  • Сливки жирные (для кулинарии) - 300 мл

  • Йогурт натуральный (без добавок) - 90 г

  • Прошутто (резаное тонкими полосками) - 4 ломтика

  • Соль и черный перец - по вкусу

Как приготовить:

  1. Обжарка овощей.
    В глубокой кастрюле растапливаем сливочное масло. Высыпаем лук-порей и чеснок, пассеруем на среднем огне 4-5 минут до мягкости. Главное — не зажарить, а именно томить до аромата.

  2. Добавляем зелень и бульон.
    К обжаренным овощам кладём горошек и нарезанный шнитт. Заливаем всё овощным бульоном, доводим до лёгкого кипения и варим 5 минут. Суп должен оставаться ярко-зелёным — не переваривайте.

  3. Суп в блендер!
    Снимаем кастрюлю с огня и немного остужаем. Пюрируем суп в блендере или кухонном комбайне, небольшими порциями. Полученную массу переливаем обратно, вливаем сливки, солим и перчим по вкусу.

  4. Охлаждение.
    Готовый суп ставим в холодильник минимум на 2 часа. Он должен настояться и охладиться — это подчеркнёт его сливочную свежесть.

  5. Подача, как в ресторане.
    Разливаем суп по тарелкам. В центр каждой кладём ложку йогурта, добавляем пару кусочков прошутто и посыпаем свежим шниттом. Получается красиво, вкусно и невероятно ароматно.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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