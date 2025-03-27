Элегантный ужин из горошка и сливок, который делает будни похожими на праздник

Когда хочется чего-то легкого, освежающего и при этом с характером — этот суп-пюре из зелёного горошка придёт на выручку. Его цвет — как весна, вкус — как лето, а подача с йогуртом и ветчиной прошутто делает блюдо достойным не только уютного ужина, но и эффектной подачи на праздник.
Зелёный горошек (замороженный) - 450 г
Лук шнитт - 1 пучок (часть оставить для украшения)
Лук-порей (тонко нарезанный) - 1 шт.
Чеснок (измельчённый) - 1 зубчик
Сливочное масло - 25 г
Овощной бульон - 1,2 л
Сливки жирные (для кулинарии) - 300 мл
Йогурт натуральный (без добавок) - 90 г
Прошутто (резаное тонкими полосками) - 4 ломтика
Соль и черный перец - по вкусу
Обжарка овощей.
В глубокой кастрюле растапливаем сливочное масло. Высыпаем лук-порей и чеснок, пассеруем на среднем огне 4-5 минут до мягкости. Главное — не зажарить, а именно томить до аромата.
Добавляем зелень и бульон.
К обжаренным овощам кладём горошек и нарезанный шнитт. Заливаем всё овощным бульоном, доводим до лёгкого кипения и варим 5 минут. Суп должен оставаться ярко-зелёным — не переваривайте.
Суп в блендер!
Снимаем кастрюлю с огня и немного остужаем. Пюрируем суп в блендере или кухонном комбайне, небольшими порциями. Полученную массу переливаем обратно, вливаем сливки, солим и перчим по вкусу.
Охлаждение.
Готовый суп ставим в холодильник минимум на 2 часа. Он должен настояться и охладиться — это подчеркнёт его сливочную свежесть.
Подача, как в ресторане.
Разливаем суп по тарелкам. В центр каждой кладём ложку йогурта, добавляем пару кусочков прошутто и посыпаем свежим шниттом. Получается красиво, вкусно и невероятно ароматно.
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
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