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Йогуртовый пирог, от которого без ума вся Бразилия: готовится мгновенно

1:44
Еда

Представьте пирог настолько нежный и воздушный, что каждый кусочек буквально тает на языке. Именно такой йогуртовый десерт завоевал любовь жителей Бразилии и стал хитом благодаря простоте приготовления.

Греческий йогурт
Фото: flickr.com by Alexander Baxevanis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Греческий йогурт

Почему этот рецепт стал легендой

Популярность йогуртового пирога объясняется просто: он невероятно лёгкий в приготовлении и требует минимум продуктов. При этом результат всегда впечатляющий — десерт получается пышным, мягким и ароматным.

Ингредиенты, которые найдутся на любой кухне:

  • Натуральный йогурт

  • Яйца

  • Сахар

  • Пшеничная мука

  • Растительное масло

  • Разрыхлитель

  • Лимонная цедра (по желанию)

Как приготовить воздушный йогуртовый пирог

Всё максимально просто:

  1. Смешайте в миске йогурт, яйца и сахар до однородности.

  2. Добавьте масло, тщательно перемешайте.

  3. Всыпьте муку, разрыхлитель и лимонную цедру.

  4. Тесто перелейте в форму и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180°C.

Пирог готов, когда его поверхность станет золотистой, а зубочистка, воткнутая в центр, останется сухой.

"Секрет воздушности в сочетании натурального йогурта и правильных пропорций теста. Именно это обеспечивает уникальную текстуру, за которую все так любят этот рецепт", — отмечают повара.

С чем подать

Этот пирог хорош сам по себе, но станет ещё вкуснее с ягодами, мёдом или взбитыми сливками.

Простой рецепт, минимум усилий и потрясающий результат — неудивительно, что десерт стремительно набирает популярность не только в Бразилии, но и далеко за её пределами.

Уточнения

Бразильская кухня (порт. culinária do Brasil) — совокупность кулинарных практик и традиций Бразилии, для которой характерны европейские, индейские, африканские и, в последнее время, азиатские (в основном японские) влияния.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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