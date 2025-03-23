Йогуртовый пирог, от которого без ума вся Бразилия: готовится мгновенно

Представьте пирог настолько нежный и воздушный, что каждый кусочек буквально тает на языке. Именно такой йогуртовый десерт завоевал любовь жителей Бразилии и стал хитом благодаря простоте приготовления.
Популярность йогуртового пирога объясняется просто: он невероятно лёгкий в приготовлении и требует минимум продуктов. При этом результат всегда впечатляющий — десерт получается пышным, мягким и ароматным.
Натуральный йогурт
Яйца
Сахар
Пшеничная мука
Растительное масло
Разрыхлитель
Лимонная цедра (по желанию)
Всё максимально просто:
Смешайте в миске йогурт, яйца и сахар до однородности.
Добавьте масло, тщательно перемешайте.
Всыпьте муку, разрыхлитель и лимонную цедру.
Тесто перелейте в форму и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180°C.
Пирог готов, когда его поверхность станет золотистой, а зубочистка, воткнутая в центр, останется сухой.
"Секрет воздушности в сочетании натурального йогурта и правильных пропорций теста. Именно это обеспечивает уникальную текстуру, за которую все так любят этот рецепт", — отмечают повара.
Этот пирог хорош сам по себе, но станет ещё вкуснее с ягодами, мёдом или взбитыми сливками.
Простой рецепт, минимум усилий и потрясающий результат — неудивительно, что десерт стремительно набирает популярность не только в Бразилии, но и далеко за её пределами.
Бразильская кухня (порт. culinária do Brasil) — совокупность кулинарных практик и традиций Бразилии, для которой характерны европейские, индейские, африканские и, в последнее время, азиатские (в основном японские) влияния.
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