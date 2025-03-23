Йогуртовый пирог, от которого без ума вся Бразилия: готовится мгновенно

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте пирог настолько нежный и воздушный, что каждый кусочек буквально тает на языке. Именно такой йогуртовый десерт завоевал любовь жителей Бразилии и стал хитом благодаря простоте приготовления.

Фото: flickr.com by Alexander Baxevanis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Греческий йогурт

Почему этот рецепт стал легендой

Популярность йогуртового пирога объясняется просто: он невероятно лёгкий в приготовлении и требует минимум продуктов. При этом результат всегда впечатляющий — десерт получается пышным, мягким и ароматным.

Ингредиенты, которые найдутся на любой кухне:

Натуральный йогурт

Яйца

Сахар

Пшеничная мука

Растительное масло

Разрыхлитель

Лимонная цедра (по желанию)

Как приготовить воздушный йогуртовый пирог

Всё максимально просто:

Смешайте в миске йогурт, яйца и сахар до однородности. Добавьте масло, тщательно перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель и лимонную цедру. Тесто перелейте в форму и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180°C.

Пирог готов, когда его поверхность станет золотистой, а зубочистка, воткнутая в центр, останется сухой.

"Секрет воздушности в сочетании натурального йогурта и правильных пропорций теста. Именно это обеспечивает уникальную текстуру, за которую все так любят этот рецепт", — отмечают повара.

С чем подать

Этот пирог хорош сам по себе, но станет ещё вкуснее с ягодами, мёдом или взбитыми сливками.

Простой рецепт, минимум усилий и потрясающий результат — неудивительно, что десерт стремительно набирает популярность не только в Бразилии, но и далеко за её пределами.

Уточнения

Бразильская кухня (порт. culinária do Brasil) — совокупность кулинарных практик и традиций Бразилии, для которой характерны европейские, индейские, африканские и, в последнее время, азиатские (в основном японские) влияния.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.