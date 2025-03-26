Селёдка, которая тает во рту: бабушкин рецепт, который заслуживает аплодисментов

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот форшмак — не просто намазка на хлеб. Это воспоминание о шумной кухне, резком запахе сельди и аккуратно выложенных бутербродах на праздничной тарелке. Нежная, мягкая текстура, легкая кислинка яблока и немного чесночного задора — идеально для плотного черного хлеба.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Форшмак

Что понадобится:

Сельдь солёная — 300-320 г

Небольшая луковица

Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.

Растительное масло (лучше оливковое) — 2 ст. л.

Чеснок — 1-2 зубчика

Черный хлеб — для подачи

Икра, лимон, помидоры, зелень — для украшения, по желанию

Как приготовить:

Подготовка рыбы.

Берём целую солёную сельдь — не кусочки в масле! Очищаем её от шкурки и потрошков, вынимаем хребет и по возможности все косточки. Не самое приятное занятие, но оно того стоит. Измельчаем ингредиенты.

Половину филе сельди мелко рубим — это добавит форшмаку текстуры. Остальное нарезаем крупно. Яблоко — кубиками, лук и чеснок — мелко. Всё, кроме рубленого филе, отправляем в блендер и измельчаем до однородности. Финальный штрих.

Добавляем рубленую сельдь в получившуюся массу и включаем блендер буквально на пару секунд — чтобы перемешать, но не измельчить всё в пюре. Форшмак готов. Подача.

Подсушите в тостере ломтики чёрного хлеба, отрежьте корочки. На каждый ломтик — по чайной ложке форшмака. Сверху можно выложить икру, ломтик помидора, дольку лимона, зелень — как подскажет настроение. Дополнительный вариант.

Картофельные корзинки с форшмаком: отварите картофель, сделайте пюре, с помощью кондитерского мешка выложите его в виде кружков. В центр каждого — немного форшмака и щепотка зелени.

Приятного аппетита — и пусть на вашей кухне тоже пахнет уютом и воспоминаниями.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

