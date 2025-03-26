Селёдка, которая тает во рту: бабушкин рецепт, который заслуживает аплодисментов

Этот форшмак — не просто намазка на хлеб. Это воспоминание о шумной кухне, резком запахе сельди и аккуратно выложенных бутербродах на праздничной тарелке. Нежная, мягкая текстура, легкая кислинка яблока и немного чесночного задора — идеально для плотного черного хлеба.
Сельдь солёная — 300-320 г
Небольшая луковица
Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.
Растительное масло (лучше оливковое) — 2 ст. л.
Чеснок — 1-2 зубчика
Черный хлеб — для подачи
Икра, лимон, помидоры, зелень — для украшения, по желанию
Подготовка рыбы.
Берём целую солёную сельдь — не кусочки в масле! Очищаем её от шкурки и потрошков, вынимаем хребет и по возможности все косточки. Не самое приятное занятие, но оно того стоит.
Измельчаем ингредиенты.
Половину филе сельди мелко рубим — это добавит форшмаку текстуры. Остальное нарезаем крупно. Яблоко — кубиками, лук и чеснок — мелко. Всё, кроме рубленого филе, отправляем в блендер и измельчаем до однородности.
Финальный штрих.
Добавляем рубленую сельдь в получившуюся массу и включаем блендер буквально на пару секунд — чтобы перемешать, но не измельчить всё в пюре. Форшмак готов.
Подача.
Подсушите в тостере ломтики чёрного хлеба, отрежьте корочки. На каждый ломтик — по чайной ложке форшмака. Сверху можно выложить икру, ломтик помидора, дольку лимона, зелень — как подскажет настроение.
Дополнительный вариант.
Картофельные корзинки с форшмаком: отварите картофель, сделайте пюре, с помощью кондитерского мешка выложите его в виде кружков. В центр каждого — немного форшмака и щепотка зелени.
Приятного аппетита — и пусть на вашей кухне тоже пахнет уютом и воспоминаниями.
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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