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Селёдка, которая тает во рту: бабушкин рецепт, который заслуживает аплодисментов

2:05
Еда

Этот форшмак — не просто намазка на хлеб. Это воспоминание о шумной кухне, резком запахе сельди и аккуратно выложенных бутербродах на праздничной тарелке. Нежная, мягкая текстура, легкая кислинка яблока и немного чесночного задора — идеально для плотного черного хлеба.

Форшмак
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Форшмак

Что понадобится:

  • Сельдь солёная — 300-320 г

  • Небольшая луковица

  • Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.

  • Растительное масло (лучше оливковое) — 2 ст. л.

  • Чеснок — 1-2 зубчика

  • Черный хлеб — для подачи

  • Икра, лимон, помидоры, зелень — для украшения, по желанию

Как приготовить:

  1. Подготовка рыбы.
    Берём целую солёную сельдь — не кусочки в масле! Очищаем её от шкурки и потрошков, вынимаем хребет и по возможности все косточки. Не самое приятное занятие, но оно того стоит.

  2. Измельчаем ингредиенты.
    Половину филе сельди мелко рубим — это добавит форшмаку текстуры. Остальное нарезаем крупно. Яблоко — кубиками, лук и чеснок — мелко. Всё, кроме рубленого филе, отправляем в блендер и измельчаем до однородности.

  3. Финальный штрих.
    Добавляем рубленую сельдь в получившуюся массу и включаем блендер буквально на пару секунд — чтобы перемешать, но не измельчить всё в пюре. Форшмак готов.

  4. Подача.
    Подсушите в тостере ломтики чёрного хлеба, отрежьте корочки. На каждый ломтик — по чайной ложке форшмака. Сверху можно выложить икру, ломтик помидора, дольку лимона, зелень — как подскажет настроение.

  5. Дополнительный вариант.
    Картофельные корзинки с форшмаком: отварите картофель, сделайте пюре, с помощью кондитерского мешка выложите его в виде кружков. В центр каждого — немного форшмака и щепотка зелени.

Приятного аппетита — и пусть на вашей кухне тоже пахнет уютом и воспоминаниями.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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