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Продукты из морозилки больше не отравят: найден удивительный способ

1:56
Еда

Замороженные продукты удобны, но небезопасны — именно в процессе размораживания в них чаще всего размножаются бактерии. Учёные решили эту проблему, предложив принципиально новые подходы.

Холодильник
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Холодильник

Проблема, о которой многие не знали

Многие уверены, что самое важное — правильно заморозить продукт, однако главная опасность кроется именно в размораживании. Неправильный подход резко повышает риск бактериального загрязнения и пищевых отравлений.

Что было не так с традиционными методами

Раньше разморозка продуктов происходила медленно — в холодильнике, либо быстро — в микроволновке или под горячей водой. И тот, и другой способ несовершенен:

  • Быстрая разморозка часто портит вкус и текстуру пищи.

  • Медленное размораживание даёт бактериям время для активного размножения.

Новая технология меняет правила игры

Специалисты разработали метод, сочетающий тепло и ультразвук. Он позволяет размораживать продукты быстрее, сохраняя их свежесть и предотвращая рост вредных микроорганизмов.

"С помощью ультразвуковых волн мы ускоряем размораживание и одновременно делаем процесс безопасным", — поясняют авторы метода.

Другим перспективным способом оказалось применение так называемого "импульсного электрического поля". Он предотвращает рост бактерий и сохраняет питательную ценность еды.

Что это даст обычному человеку?

Новое открытие не только защитит потребителей от отравлений, но и улучшит вкус и качество размороженных продуктов. Это значит, что привычные блюда из морозилки станут полезнее и безопаснее.

"Если новые технологии появятся на кухне каждого человека, это сильно повлияет на здоровье людей и индустрию замороженных продуктов в целом", — говорят учёные.

Уточнения

Ультразву́к - звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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