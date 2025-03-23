Продукты из морозилки больше не отравят: найден удивительный способ

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Замороженные продукты удобны, но небезопасны — именно в процессе размораживания в них чаще всего размножаются бактерии. Учёные решили эту проблему, предложив принципиально новые подходы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Холодильник

Проблема, о которой многие не знали

Многие уверены, что самое важное — правильно заморозить продукт, однако главная опасность кроется именно в размораживании. Неправильный подход резко повышает риск бактериального загрязнения и пищевых отравлений.

Что было не так с традиционными методами

Раньше разморозка продуктов происходила медленно — в холодильнике, либо быстро — в микроволновке или под горячей водой. И тот, и другой способ несовершенен:

Быстрая разморозка часто портит вкус и текстуру пищи.

Медленное размораживание даёт бактериям время для активного размножения.

Новая технология меняет правила игры

Специалисты разработали метод, сочетающий тепло и ультразвук. Он позволяет размораживать продукты быстрее, сохраняя их свежесть и предотвращая рост вредных микроорганизмов.

"С помощью ультразвуковых волн мы ускоряем размораживание и одновременно делаем процесс безопасным", — поясняют авторы метода.

Другим перспективным способом оказалось применение так называемого "импульсного электрического поля". Он предотвращает рост бактерий и сохраняет питательную ценность еды.

Что это даст обычному человеку?

Новое открытие не только защитит потребителей от отравлений, но и улучшит вкус и качество размороженных продуктов. Это значит, что привычные блюда из морозилки станут полезнее и безопаснее.

"Если новые технологии появятся на кухне каждого человека, это сильно повлияет на здоровье людей и индустрию замороженных продуктов в целом", — говорят учёные.

Уточнения

Ультразву́к - звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц.



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