Когда лень фантазировать, а хочется вау-эффекта: десерт из ничего — жареное молоко

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот удивительный рецепт жареного молока сочетает в себе простоту ингредиентов и нестандартную технологию приготовления. Сначала молоко превращается в заварной крем, а затем — обжаривается в панировке, превращаясь в совершенно необычное угощение. Попробуйте его, и оно точно удивит ваших гостей!

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареное молоко

Ингредиенты:

Яйца — 6 шт.

Желтки — 3 шт.

Молоко — 2 стакана

Мука — 1 стакан

Сахар — 0,75 стакана

Крахмал кукурузный — 0,75 стакана

Корица — 1 палочка

Масло растительное — для жарки

Пошаговое приготовление:

Готовим молоко: В кастрюлю налейте молоко, добавьте палочку корицы и поставьте на небольшой огонь, чтобы оно начало нагреваться. Готовим сухие ингредиенты: В миске смешайте крахмал с сахаром. Это будут основные ингредиенты для создания кремовой текстуры. Добавляем яйца: В сухую смесь добавьте 4-5 целых яиц и 3 желтка. Хорошо перемешайте до однородности. Смешиваем с молоком: Когда молоко нагреется, введите яичную смесь в кастрюлю с молоком, продолжая перемешивать. Важно, чтобы масса не свернулась, а равномерно загустела, как заварной крем. Подготовка формы: Смазать форму растительным маслом, выложить туда загустевшую молочную смесь и равномерно распределить. Охлаждение: Охладите смесь в холодильнике, чтобы она затвердела и приобрела нужную консистенцию. Нарезка: После того как масса остынет, нарежьте ее на ломтики. Обвалка в муке: Каждый ломтик обваляйте в муке, чтобы подготовить его к обжарке. Обмакните в яйцах: Затем обмакните ломтики в оставшихся взбитых яйцах. Жарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте ломтики с обеих сторон до золотистой корочки

Готово! Ваше жареное молоко готово. Подавать его можно как горячим, так и холодным. Приятного аппетита!

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

