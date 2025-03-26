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Когда лень фантазировать, а хочется вау-эффекта: десерт из ничего — жареное молоко

2:11
Еда

Этот удивительный рецепт жареного молока сочетает в себе простоту ингредиентов и нестандартную технологию приготовления. Сначала молоко превращается в заварной крем, а затем — обжаривается в панировке, превращаясь в совершенно необычное угощение. Попробуйте его, и оно точно удивит ваших гостей!

Жареное молоко
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареное молоко

Ингредиенты:

  • Яйца — 6 шт.

  • Желтки — 3 шт.

  • Молоко — 2 стакана

  • Мука — 1 стакан

  • Сахар — 0,75 стакана

  • Крахмал кукурузный — 0,75 стакана

  • Корица — 1 палочка

  • Масло растительное — для жарки

Пошаговое приготовление:

  1. Готовим молоко: В кастрюлю налейте молоко, добавьте палочку корицы и поставьте на небольшой огонь, чтобы оно начало нагреваться.

  2. Готовим сухие ингредиенты: В миске смешайте крахмал с сахаром. Это будут основные ингредиенты для создания кремовой текстуры.

  3. Добавляем яйца: В сухую смесь добавьте 4-5 целых яиц и 3 желтка. Хорошо перемешайте до однородности.

  4. Смешиваем с молоком: Когда молоко нагреется, введите яичную смесь в кастрюлю с молоком, продолжая перемешивать. Важно, чтобы масса не свернулась, а равномерно загустела, как заварной крем.

  5. Подготовка формы: Смазать форму растительным маслом, выложить туда загустевшую молочную смесь и равномерно распределить.

  6. Охлаждение: Охладите смесь в холодильнике, чтобы она затвердела и приобрела нужную консистенцию.

  7. Нарезка: После того как масса остынет, нарежьте ее на ломтики.

  8. Обвалка в муке: Каждый ломтик обваляйте в муке, чтобы подготовить его к обжарке.

  9. Обмакните в яйцах: Затем обмакните ломтики в оставшихся взбитых яйцах.

  10. Жарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте ломтики с обеих сторон до золотистой корочки

Готово! Ваше жареное молоко готово. Подавать его можно как горячим, так и холодным. Приятного аппетита!

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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