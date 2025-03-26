Когда лень фантазировать, а хочется вау-эффекта: десерт из ничего — жареное молоко

Этот удивительный рецепт жареного молока сочетает в себе простоту ингредиентов и нестандартную технологию приготовления. Сначала молоко превращается в заварной крем, а затем — обжаривается в панировке, превращаясь в совершенно необычное угощение. Попробуйте его, и оно точно удивит ваших гостей!
Яйца — 6 шт.
Желтки — 3 шт.
Молоко — 2 стакана
Мука — 1 стакан
Сахар — 0,75 стакана
Крахмал кукурузный — 0,75 стакана
Корица — 1 палочка
Масло растительное — для жарки
Готовим молоко: В кастрюлю налейте молоко, добавьте палочку корицы и поставьте на небольшой огонь, чтобы оно начало нагреваться.
Готовим сухие ингредиенты: В миске смешайте крахмал с сахаром. Это будут основные ингредиенты для создания кремовой текстуры.
Добавляем яйца: В сухую смесь добавьте 4-5 целых яиц и 3 желтка. Хорошо перемешайте до однородности.
Смешиваем с молоком: Когда молоко нагреется, введите яичную смесь в кастрюлю с молоком, продолжая перемешивать. Важно, чтобы масса не свернулась, а равномерно загустела, как заварной крем.
Подготовка формы: Смазать форму растительным маслом, выложить туда загустевшую молочную смесь и равномерно распределить.
Охлаждение: Охладите смесь в холодильнике, чтобы она затвердела и приобрела нужную консистенцию.
Нарезка: После того как масса остынет, нарежьте ее на ломтики.
Обвалка в муке: Каждый ломтик обваляйте в муке, чтобы подготовить его к обжарке.
Обмакните в яйцах: Затем обмакните ломтики в оставшихся взбитых яйцах.
Готово! Ваше жареное молоко готово. Подавать его можно как горячим, так и холодным. Приятного аппетита!
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
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