Никогда не покупайте арахисовую пасту в магазине: вот рецепт без грамма сахара за 10 минут

Приготовить домашнюю арахисовую пасту очень легко. Для этого нужно всего несколько продуктов, но самое главное — желание побаловать себя и своих близких вкусным, полезным лакомством, которое не содержит сахара, но удивит своей сладостью благодаря финикам.
Арахис жареный — 300 г
Сушеные финики — 150 г
Кокосовое масло — 40 г
Если у вас есть жареные очищенные орехи — отлично, просто переходите ко второму шагу. Если же арахис сырой, прогрейте его на противне при температуре 200 градусов в течение 10-15 минут, периодически помешивая. Затем остудите орехи и снимите кожицу — это делается легко.
Положите арахис в чашу кухонного комбайна или мощного блендера и измельчите его в крошку в течение 1 минуты.
Разрежьте финики пополам и очистите их от косточек.
Добавьте финики в чашу к арахису и продолжайте измельчать смесь в течение 3-4 минут до состояния влажной крошки.
Выложите застывшее кокосовое масло на тарелку и прогрейте его в микроволновке (на минимальной мощности) в течение 15-20 секунд или на водяной бане, чтобы оно стало жидким.
Добавьте кокосовое масло в чашу блендера и снова измельчайте все ингредиенты вместе еще 2 минуты до однородной пасты.
Переложите пасту в баночки, хорошо утрамбовывая её ложкой или ступкой.
Вуаля, ваша арахисовая паста готова! Она не содержит консервантов и вредных добавок, а её натуральный вкус и невероятный аромат орехов не оставят равнодушным.
Вы можете наслаждаться пастой как самостоятельным продуктом, намазывая её на тосты, или использовать её в качестве ингредиента для выпечки. Это идеальный вариант для тех, кто ищет натуральные и полезные продукты.
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