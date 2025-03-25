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Никогда не покупайте арахисовую пасту в магазине: вот рецепт без грамма сахара за 10 минут

2:25
Еда

Приготовить домашнюю арахисовую пасту очень легко. Для этого нужно всего несколько продуктов, но самое главное — желание побаловать себя и своих близких вкусным, полезным лакомством, которое не содержит сахара, но удивит своей сладостью благодаря финикам.

арахисовое масло
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
арахисовое масло

Ингредиенты (на порцию):

  • Арахис жареный — 300 г

  • Сушеные финики — 150 г

  • Кокосовое масло — 40 г

Как готовить:

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

  • Если у вас есть жареные очищенные орехи — отлично, просто переходите ко второму шагу. Если же арахис сырой, прогрейте его на противне при температуре 200 градусов в течение 10-15 минут, периодически помешивая. Затем остудите орехи и снимите кожицу — это делается легко.

Шаг 2: Измельчаем арахис

  • Положите арахис в чашу кухонного комбайна или мощного блендера и измельчите его в крошку в течение 1 минуты.

Шаг 3: Подготовка фиников

  • Разрежьте финики пополам и очистите их от косточек.

Шаг 4: Добавляем финики

  • Добавьте финики в чашу к арахису и продолжайте измельчать смесь в течение 3-4 минут до состояния влажной крошки.

Шаг 5: Прогреваем кокосовое масло

  • Выложите застывшее кокосовое масло на тарелку и прогрейте его в микроволновке (на минимальной мощности) в течение 15-20 секунд или на водяной бане, чтобы оно стало жидким.

Шаг 6: Смешиваем все ингредиенты

  • Добавьте кокосовое масло в чашу блендера и снова измельчайте все ингредиенты вместе еще 2 минуты до однородной пасты.

Шаг 7: Размещение пасты в баночках

  • Переложите пасту в баночки, хорошо утрамбовывая её ложкой или ступкой.

Шаг 8: Готово!

  • Вуаля, ваша арахисовая паста готова! Она не содержит консервантов и вредных добавок, а её натуральный вкус и невероятный аромат орехов не оставят равнодушным.

Как использовать пасту

Вы можете наслаждаться пастой как самостоятельным продуктом, намазывая её на тосты, или использовать её в качестве ингредиента для выпечки. Это идеальный вариант для тех, кто ищет натуральные и полезные продукты.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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