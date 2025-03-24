Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Параллельный импорт умер, запчастей нет: как выживать владельцам иномарок?
Забытый оазис Коста-Майя: мексиканское побережье, о котором молчат путеводители
Красота не требует жертв: эти упражнения сделают ваши ножки идеальными даже без спортзала
Молоко — не для мурлыкающих: чем на самом деле вы кормите питомца, подливая в миску заботу
Вроде выехал по делам, а оказался на обочине — набор, который спасает в любой поездке
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Цветы без дачи: рассказываем, как вырастить нарциссы прямо на городском окне
Женская боль, о которой молчат: что на самом деле скрывает эндометриоз
Холодно, мокро, но красиво: 5 пар стильной обуви на переменчивую весну

Картошка как в кафе, но вкуснее и без лишних затрат времени и денег — это очень просто

2:09
Еда

Нет времени стоять в очереди за любимой крошкой-картошкой? Не беда! Это блюдо легко приготовить дома, и, честно говоря, оно получается даже вкуснее. Ветчина, сыр, ароматный чеснок, свежий укроп и нежное картофельное пюре — эта начинка способна покорить кого угодно.

Картошка, запечённая в фольге
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картошка, запечённая в фольге

Что понадобится (на 4 порции):

  • 4 крупных картофелины (по 250-280 г каждая)

  • Ветчина — 150 г

  • Сыр (чеддер или полутвёрдая моцарелла) — 150 г

  • Сметана — 50 г

  • Свежий укроп — небольшой пучок

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Сливочное масло — 20 г

  • Растительное масло — 10 г

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка картошки:
Хорошенько вымой картошку, обсуши и проткни вилкой с разных сторон — это поможет ей равномерно пропечься. Смешай растительное масло с солью и обмажь каждую картофелину. Заверни каждую в фольгу.

2. Запекание:
Выложи клубни на противень и отправь в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. Картошка должна стать очень мягкой.

3. Начинка:
Пока картошка запекается, нарежь ветчину кубиками, сыр натри, укроп и чеснок измельчи. Всё это смешай со сметаной, приправь солью и перцем.

4. Подготовка "лодочек":
Когда картофель будет готов, аккуратно разрежь каждую картошку вдоль, не дорезая до конца. Вынь часть мякоти, соедини её с маслом и немного поперчи.

5. Сборка:
Смешай картофельную мякоть с начинкой, наполните ею картофельные половинки. Присоли по вкусу. Снова отправь в духовку на 20-25 минут, чтобы всё подрумянилось и пропиталось ароматами.

6. Подача:
Подавай блюдо горячим, можно с зеленью или любимым соусом. Очень вкусно и сытно!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии
Экономика и бизнес
Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии Аудио 
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Сводка с фронта: враг разбивается о Белгородское приграничье, армия РФ наступает на Сумы Дмитрий Плотников РФ и США начали переговоры по демилитаризации Чёрного моря. Говорили ли об Одессе? Любовь Степушова Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Молоко — не для мурлыкающих: чем на самом деле вы кормите питомца, подливая в миску заботу
Вроде выехал по делам, а оказался на обочине — набор, который спасает в любой поездке
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Цветы без дачи: рассказываем, как вырастить нарциссы прямо на городском окне
Женская боль, о которой молчат: что на самом деле скрывает эндометриоз
Холодно, мокро, но красиво: 5 пар стильной обуви на переменчивую весну
Как чистота влияет на цену жилья: продавцы об этом часто забывают
Картошка как в кафе, но вкуснее и без лишних затрат времени и денег — это очень просто
Ботокс на грани провала: что делать, если инъекции не действуют?
ТОП-6 вариантов яичницы по-сельски от бабушек из СССР  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.