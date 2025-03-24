Картошка как в кафе, но вкуснее и без лишних затрат времени и денег — это очень просто

Нет времени стоять в очереди за любимой крошкой-картошкой? Не беда! Это блюдо легко приготовить дома, и, честно говоря, оно получается даже вкуснее. Ветчина, сыр, ароматный чеснок, свежий укроп и нежное картофельное пюре — эта начинка способна покорить кого угодно.
4 крупных картофелины (по 250-280 г каждая)
Ветчина — 150 г
Сыр (чеддер или полутвёрдая моцарелла) — 150 г
Сметана — 50 г
Свежий укроп — небольшой пучок
Чеснок — 2 зубчика
Сливочное масло — 20 г
Растительное масло — 10 г
Соль — по вкусу
Чёрный перец — по вкусу
1. Подготовка картошки:
Хорошенько вымой картошку, обсуши и проткни вилкой с разных сторон — это поможет ей равномерно пропечься. Смешай растительное масло с солью и обмажь каждую картофелину. Заверни каждую в фольгу.
2. Запекание:
Выложи клубни на противень и отправь в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. Картошка должна стать очень мягкой.
3. Начинка:
Пока картошка запекается, нарежь ветчину кубиками, сыр натри, укроп и чеснок измельчи. Всё это смешай со сметаной, приправь солью и перцем.
4. Подготовка "лодочек":
Когда картофель будет готов, аккуратно разрежь каждую картошку вдоль, не дорезая до конца. Вынь часть мякоти, соедини её с маслом и немного поперчи.
5. Сборка:
Смешай картофельную мякоть с начинкой, наполните ею картофельные половинки. Присоли по вкусу. Снова отправь в духовку на 20-25 минут, чтобы всё подрумянилось и пропиталось ароматами.
6. Подача:
Подавай блюдо горячим, можно с зеленью или любимым соусом. Очень вкусно и сытно!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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