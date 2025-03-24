Картошка как в кафе, но вкуснее и без лишних затрат времени и денег — это очень просто

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет времени стоять в очереди за любимой крошкой-картошкой? Не беда! Это блюдо легко приготовить дома, и, честно говоря, оно получается даже вкуснее. Ветчина, сыр, ароматный чеснок, свежий укроп и нежное картофельное пюре — эта начинка способна покорить кого угодно.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картошка, запечённая в фольге

Что понадобится (на 4 порции):

4 крупных картофелины (по 250-280 г каждая)

Ветчина — 150 г

Сыр (чеддер или полутвёрдая моцарелла) — 150 г

Сметана — 50 г

Свежий укроп — небольшой пучок

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 20 г

Растительное масло — 10 г

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка картошки:

Хорошенько вымой картошку, обсуши и проткни вилкой с разных сторон — это поможет ей равномерно пропечься. Смешай растительное масло с солью и обмажь каждую картофелину. Заверни каждую в фольгу.

2. Запекание:

Выложи клубни на противень и отправь в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. Картошка должна стать очень мягкой.

3. Начинка:

Пока картошка запекается, нарежь ветчину кубиками, сыр натри, укроп и чеснок измельчи. Всё это смешай со сметаной, приправь солью и перцем.

4. Подготовка "лодочек":

Когда картофель будет готов, аккуратно разрежь каждую картошку вдоль, не дорезая до конца. Вынь часть мякоти, соедини её с маслом и немного поперчи.

5. Сборка:

Смешай картофельную мякоть с начинкой, наполните ею картофельные половинки. Присоли по вкусу. Снова отправь в духовку на 20-25 минут, чтобы всё подрумянилось и пропиталось ароматами.

6. Подача:

Подавай блюдо горячим, можно с зеленью или любимым соусом. Очень вкусно и сытно!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

