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ТОП-5 бабушкиных кушаний из СССР, передававшихся по наследству

1:46
Еда

Советская кухня — это не просто еда, а часть семейных традиций, где бабушки передавали свои проверенные временем рецепты из поколения в поколение.

Кулебяка
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кулебяка

Эти блюда из СССР готовились "на глаз", с душой и любовью, и до сих пор остаются символом домашнего уюта и тепла.

1. Щи из квашеной капусты

Сытные, ароматные, на мясном бульоне или постные — щи были настоящей классикой. Томились часами, а вкус с каждым днём становился только лучше.

Рецепты часто передавались "от руки" и строго хранились в семье.

2. Кулебяка с капустой, рыбой или мясом

Слоёный пирог с начинкой, который пекли по особым случаям. Каждая хозяйка имела свой рецепт теста и пропорции начинки.

Это блюдо считалось праздничным и семейным.

3. Пшённая каша с тыквой

Традиционное деревенское блюдо. Варили её в печи — молочно-сладкую, с яркой тыквой и душистым маслом.

Такая каша часто была любимым детским завтраком.

4. Картофельные зразы с мясом или грибами

Простое, но очень вкусное блюдо. Бабушки лепили зразы с разными начинками, жарили на сковороде, а подавали со сметаной или подливой.

5. Запечённые яблоки с мёдом и орехами

Лёгкий домашний десерт, который готовился часто осенью. Яблоки фаршировались орехами, мёдом или вареньем и запекались в духовке или печи до румяной корочки.

Эти блюда не только утоляли голод, но и создавали атмосферу домашнего уюта и тепла, напоминая о детстве и семейных традициях.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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