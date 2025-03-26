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Щучьи котлеты, которые тают во рту — рецепт без костей и запаха

2:17
Еда

Щучьи котлеты часто недооценивают: "суховаты", "пахнут рекой", "невкусные". Всё это — только если готовить без хитростей. А если знать правильные добавки, то получится не просто вкусно, а очень вкусно — мягко, сочно, ароматно. Рассказываем, как приготовить идеальные котлеты из щуки на сковороде.

рыбные котлеты
Фото: freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рыбные котлеты

Ингредиенты:

  • филе щуки — 1 кг

  • репчатый лук — 250 г

  • овсяные хлопья — 50 г

  • сметана (20%) — 2 ст. л.

  • яичные желтки — 2 шт.

  • чеснок — 1 зубчик

  • манка — 1 ст. л.

  • томатная паста — 1 ст. л.

  • сливочное масло — 1 ст. л.

  • рисовая мука — для панировки

  • растительное масло — для жарки

  • паприка, чёрный перец, соль — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Фарш: дважды проверните щучье филе через мясорубку с мелкой решёткой.

  2. Овощи: лук мелко нарежьте, чеснок измельчите. Обжарьте лук на смеси растительного и сливочного масла 5-6 минут. Добавьте чеснок, потом томатную пасту — прогрейте ещё 2-3 минуты. Остудите.

  3. Овсянка: измельчите хлопья в блендере, но не в муку — чтобы была текстура.

  4. Фаршируйте: соедините фарш с желтками, овсянкой, овощной зажаркой, сметаной, специями и хорошо перемешайте. Уберите на час в холодильник.

  5. Манка — по необходимости: если фарш получился жидковатым, добавьте манную крупу, дайте постоять 15 минут.

  6. Формируем котлеты: смочите руки в холодной воде, слепите котлеты весом 50-80 г, обваляйте в рисовой муке.

  7. Обжарка: разогрейте сковороду с маслом, подрумяньте котлеты с двух сторон. Убавьте огонь и жарьте ещё 12-15 минут до готовности.

Советы:

  • Запах тины маскируется паприкой, чесноком и зеленью.

  • Вместо сметаны можно взять густой йогурт или мацони.

  • Котлеты можно заморозить: либо сырыми, либо поджаренными — храните в зип-пакетах или контейнерах.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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