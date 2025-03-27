Не нужно ждать сутки — быстрые способы разморозки, которые работают

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Ситуация знакома каждому: вы настроены на ужин с мясом, достаёте продукт — а он, как кирпич из морозилки. Паника? Не обязательно. Эксперт Райан Тухшерер рассказал, как быстро и безопасно разморозить мясо, не превратив его в сухую подошву.

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Лучше всего — в холодильнике

Самый правильный способ — медленная разморозка в холодильнике. Оставьте мясо на нижней полке на сутки. Да, долго, но зато продукт сохраняет сочность и структуру. Главное — не забыть достать его заранее.

Забыли? Есть план Б

Метод с водой. Положите мясо в герметичный пакет, чтобы не контактировало с жидкостью, и опустите в миску с холодной водой. Через 30-60 минут — мясо готово к готовке. Куски с костью требуют больше времени. Не забудьте поменять воду 2-3 раза — это важно для гигиены.

Микроволновка. Быстро, но рискованно. Мясо может начать вариться по краям, стать сухим и жёстким. Используйте только в экстренных случаях и следите за режимом.

А можно вообще не размораживать

Тухшерер предлагает метод "обратного приготовления". Стейк прямо из морозилки кладётся в духовку при самой низкой температуре. Как только внутренняя температура дойдёт до 45-50 °C, достаём и быстро обжариваем на сковороде. В итоге — идеальная корочка и розовая, сочная середина.

Даже если мясо забыли разморозить, ужин спасён. Главное — не бросать его в кипяток и не жарить лёд на сковородке.