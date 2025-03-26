Восточный деликатес без магии — конина полезна, но не обязательна

Конину в Средней Азии считают чуть ли не священным продуктом. Там её подают на торжества и угощают самых дорогих гостей. Но действительно ли это мясо настолько ценно для здоровья? На этот вопрос ответил доктор медицинских наук Алексей Березников, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ.
С точки зрения калорийности конина действительно выигрывает. В ней содержится всего 6% жира. Для сравнения: в говядине — 14,1%, в свинине — 16,1%. Именно поэтому конину часто относят к более "лёгким" видам мяса. Но только ли этим она отличается?
По словам Березникова, у конины заметно больше некоторых полезных жирных кислот:
Пальмитолеиновой - 8,2% (в говядине — 4,4%, в свинине — 3,3%)
Альфа-линоленовой - 1,4% (в говядине — 0,1%, в свинине — 0,6%)
Линолевой - 11,1% (для сравнения: в свинине — 10,1%, в говядине — всего 1,6%)
Эти жирные кислоты важны для обмена веществ и здоровья сердечно-сосудистой системы.
При этом по содержанию белка, аминокислот и минералов конина практически не отличается от той же говядины. Это полноценный источник животного белка, но не более "уникальный", чем другие виды мяса.
Если вы не привыкли к конине — насильно приучать себя не нужно. Это не волшебный продукт, а просто один из вариантов мяса. Включать его в рацион стоит скорее ради разнообразия, а не ради особой пользы.
Кони́на — мясо лошадей при употреблении в пищу. Конина всегда была важной частью традиционного рациона народов мира, хотя во многих странах и религиях она запрещена или непопулярна.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.