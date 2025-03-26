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Восточный деликатес без магии — конина полезна, но не обязательна

1:53
Еда

Конину в Средней Азии считают чуть ли не священным продуктом. Там её подают на торжества и угощают самых дорогих гостей. Но действительно ли это мясо настолько ценно для здоровья? На этот вопрос ответил доктор медицинских наук Алексей Березников, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ.

Красное мясо
Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красное мясо

Калорий меньше — жира тоже

С точки зрения калорийности конина действительно выигрывает. В ней содержится всего 6% жира. Для сравнения: в говядине — 14,1%, в свинине — 16,1%. Именно поэтому конину часто относят к более "лёгким" видам мяса. Но только ли этим она отличается?

Жир — жирку рознь

По словам Березникова, у конины заметно больше некоторых полезных жирных кислот:

  • Пальмитолеиновой - 8,2% (в говядине — 4,4%, в свинине — 3,3%)

  • Альфа-линоленовой - 1,4% (в говядине — 0,1%, в свинине — 0,6%)

  • Линолевой - 11,1% (для сравнения: в свинине — 10,1%, в говядине — всего 1,6%)

Эти жирные кислоты важны для обмена веществ и здоровья сердечно-сосудистой системы.

Но без фанатизма

При этом по содержанию белка, аминокислот и минералов конина практически не отличается от той же говядины. Это полноценный источник животного белка, но не более "уникальный", чем другие виды мяса.

Если вы не привыкли к конине — насильно приучать себя не нужно. Это не волшебный продукт, а просто один из вариантов мяса. Включать его в рацион стоит скорее ради разнообразия, а не ради особой пользы.

Уточнения

Кони́на — мясо лошадей при употреблении в пищу. Конина всегда была важной частью традиционного рациона народов мира, хотя во многих странах и религиях она запрещена или непопулярна.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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