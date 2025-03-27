Эти шаги перед выпечкой спасут кулич от горечи и химии

Добавить изюм, курагу или цукаты в кулич — хорошая идея. Но перед тем как отправить сухофрукты в тесто, их обязательно нужно подготовить. Иначе они могут испортить вкус выпечки, а иногда — и нанести вред.
Даже самые "красивые" и "чистые" сухофрукты часто покрыты диоксидом серы или глицерином. Эти вещества используют, чтобы сохранить товарный вид и продлить срок хранения. Также на поверхности могут быть пыль и бактерии — особенно у продукции на развес.
Классический способ: залейте сухофрукты тёплой водой (40-50 °С) и оставьте на 30 минут. Затем тщательно промойте под холодной проточной водой.
Быстрый вариант: сначала промойте холодной водой, потом обдайте кипятком и просушите на бумажном полотенце.
Для самых жёстких: изюм, чернослив и курагу лучше пропарить — подержите их на водяной бане, в микроволновке или в мультиварке до мягкости.
Важно: обработанные сухофрукты нельзя долго хранить — используйте их сразу после подготовки, иначе они быстро начнут портиться.
Такой подход не только сделает выпечку вкуснее и ароматнее, но и избавит от лишней химии в праздничном блюде.
Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
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