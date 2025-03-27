Красная капуста стоит дороже — а подходит далеко не всем

На прилавках всё чаще появляется красная капуста. Она привлекает взгляд необычным оттенком и… пугает ценником. Но стоит ли она своих денег? И можно ли просто заменить ей привычную белокочанную? На эти вопросы ответил доктор медицинских наук Алексей Березников, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ.
Обе капусты — настоящие кладовые витаминов. Особенно богаты они витаминами С и К, антиоксидантами, минералами. При этом низкокалорийны, помогают справляться с воспалениями и надолго сохраняют ощущение сытости. Отличный выбор для тех, кто следит за здоровьем и весом.
Краснокочанная капуста, по словам эксперта, не подходит для варки и тушения. При термообработке она теряет вкус и текстуру. Зато в салатах — настоящая находка. Её яркий, немного пряный вкус и хрустящая структура отлично сочетаются с острыми и пикантными блюдами.
Не всё так однозначно. Несмотря на пользу, красная капуста — продукт грубый. Из-за высокого содержания клетчатки она может раздражать слизистую желудка и кишечника. Поэтому:
не рекомендована при гастрите, язвенной болезни, колите
может вызывать вздутие и дискомфорт при чувствительном пищеварении
не подходит для питания маленьких детей
Красная капуста — это не замена, а дополнение к белокочанной. И подходить к ней стоит с умом, особенно если есть проблемы с ЖКТ.
Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт. Овощ используется главным образом для употребления в свежем виде для салатов, для маринования, в тушёном виде с уксусом или кислыми фруктами для гарниров.
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