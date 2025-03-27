Красная капуста стоит дороже — а подходит далеко не всем

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

На прилавках всё чаще появляется красная капуста. Она привлекает взгляд необычным оттенком и… пугает ценником. Но стоит ли она своих денег? И можно ли просто заменить ей привычную белокочанную? На эти вопросы ответил доктор медицинских наук Алексей Березников, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная капуста

Что общего у двух капуст

Обе капусты — настоящие кладовые витаминов. Особенно богаты они витаминами С и К, антиоксидантами, минералами. При этом низкокалорийны, помогают справляться с воспалениями и надолго сохраняют ощущение сытости. Отличный выбор для тех, кто следит за здоровьем и весом.

Но есть и важное отличие

Краснокочанная капуста, по словам эксперта, не подходит для варки и тушения. При термообработке она теряет вкус и текстуру. Зато в салатах — настоящая находка. Её яркий, немного пряный вкус и хрустящая структура отлично сочетаются с острыми и пикантными блюдами.

Кому стоит быть осторожнее

Не всё так однозначно. Несмотря на пользу, красная капуста — продукт грубый. Из-за высокого содержания клетчатки она может раздражать слизистую желудка и кишечника. Поэтому:

не рекомендована при гастрите, язвенной болезни, колите

может вызывать вздутие и дискомфорт при чувствительном пищеварении

не подходит для питания маленьких детей

Красная капуста — это не замена, а дополнение к белокочанной. И подходить к ней стоит с умом, особенно если есть проблемы с ЖКТ.

Уточнения

Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт. Овощ используется главным образом для употребления в свежем виде для салатов, для маринования, в тушёном виде с уксусом или кислыми фруктами для гарниров.

