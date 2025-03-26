Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать

На полках пивных магазинов всё чаще попадается пиво с пометкой "дображивание в бутылке". С виду — та же этикетка, но внутри скрывается совсем другой напиток. В чём суть такого метода и зачем он вообще нужен?
Обычное пиво проходит брожение в специальных чанах, насыщается углекислым газом и потом разливается по бутылкам. Всё просто и быстро. А вот у "бутылочного" пива другая история. Его разливают недобродившим — добавляют немного сахара и живые дрожжи, после чего отправляют в бутылку. Там, при нужной температуре и влажности, начинается вторичное брожение.
Мелкие пузырьки и плотная пена - газ выделяется естественно, а не вдувается, как при обычной карбонизации.
Более мягкий и сливочный вкус - структура напитка становится бархатистой.
Глубокий аромат - вкус развивается со временем, как у вина.
Лучше всего себя проявляют крепкие эли, барливайны и бельгийские ламбики — пиво, которое любит выдержку.
На дне такой бутылки можно увидеть осадок — это остатки дрожжей, и это совершенно нормально. Хочется напиток почище — налейте аккуратно, не взбалтывая. А если предпочитаете вкус с оттенком "дикого" брожения — можно и с осадком.
Такое пиво можно не только пить — его можно использовать в приготовлении блюд: оно отлично сочетается с рагу, мясом и насыщенными соусами. А само по себе — как бокал хорошего выдержанного вина, которое хочется смаковать.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
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