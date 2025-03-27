Не все супы одинаково хранятся — кого лучше съесть в день приготовления

Многие уверены: на второй-третий день суп становится только вкуснее — настаивается, аромат раскрывается, и ложка идёт за ложкой. Но безопасно ли есть его спустя несколько дней? Ответ дал доктор медицинских наук Алексей Березников, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ.
По словам специалиста, любое первое блюдо имеет ограниченный срок хранения. Если суп простоял в холодильнике 2-3 дня, перед подачей его нужно обязательно прокипятить и снять пену, которая может образоваться во время кипячения. Только тогда риск отравления будет минимальным.
Если суп стоит дольше трёх дней, а особенно если на поверхности появилась пенка или странный запах — не рискуйте. Такое блюдо уже не спасти, его нужно просто вылить. А если вы заметили плесень, то без вариантов: содержимое в унитаз, кастрюлю — в раковину с дезинфицирующим средством.
Окрошка, свекольник, кислые щи - самые капризные, их лучше съедать в день приготовления.
Борщ - может выстоять трое суток, но всё зависит от состава: с мясом и капустой он скисает быстрее.
Березников подчёркивает: лучше сварить меньше и съесть за день-два, чем потом глядеть на кастрюлю с вопросом "можно ли ещё?". Так и вкус ярче, и кишечник скажет спасибо.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.
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