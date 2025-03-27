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Не все супы одинаково хранятся — кого лучше съесть в день приготовления

1:34
Еда

Многие уверены: на второй-третий день суп становится только вкуснее — настаивается, аромат раскрывается, и ложка идёт за ложкой. Но безопасно ли есть его спустя несколько дней? Ответ дал доктор медицинских наук Алексей Березников, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Суп живёт недолго — максимум три дня

По словам специалиста, любое первое блюдо имеет ограниченный срок хранения. Если суп простоял в холодильнике 2-3 дня, перед подачей его нужно обязательно прокипятить и снять пену, которая может образоваться во время кипячения. Только тогда риск отравления будет минимальным.

Когда суп становится опасным

Если суп стоит дольше трёх дней, а особенно если на поверхности появилась пенка или странный запах — не рискуйте. Такое блюдо уже не спасти, его нужно просто вылить. А если вы заметили плесень, то без вариантов: содержимое в унитаз, кастрюлю — в раковину с дезинфицирующим средством.

Разные супы — разная "живучесть"

  • Окрошка, свекольник, кислые щи - самые капризные, их лучше съедать в день приготовления.

  • Борщ - может выстоять трое суток, но всё зависит от состава: с мясом и капустой он скисает быстрее.

Совет от врача — лучше свежее, чем сомнительное

Березников подчёркивает: лучше сварить меньше и съесть за день-два, чем потом глядеть на кастрюлю с вопросом "можно ли ещё?". Так и вкус ярче, и кишечник скажет спасибо.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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