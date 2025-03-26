Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теплица блестит, как новая — 11 лучших средств для весенней очистки
Необычные уголки Венгрии: куда отправиться в путешествие
Фара светит в никуда — как невидимая влага медленно выводит из строя электрику
Обычный напиток из холодильника, который работает, как Виагра
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пилотные регионы России запускают инициативу: некоммерческий найм жилья станет реальностью
ТОП-5 первых блюд от бабушек СССР
Эти привычки разрушают ваш обмен веществ и ведут к диабету
Не тяните резину: назван оптимальный срок службы смартфона и наушников

Даже покупной кулич станет мягким — если знать этот трюк

1:32
Еда

Иногда даже самый красивый кулич может разочаровать: с виду пышный, а внутри — сухой и крошится. Причём это касается и домашней, и магазинной выпечки. Но есть старинный приём, который способен спасти даже не самый удачный кулич. Секретом поделился шеф-повар Александр Растунин.

кулич
Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain
кулич

Секрет во влажной пропитке

По словам повара, трюк с пропиткой он узнал от своего коллеги — Александра Захарова. А тот, в свою очередь, перенял метод от отца, которому рецепт достался от прабабушки. Та в дореволюционные времена наблюдала, как в калачной в Муроме готовили нежнейшие куличи — и применяла этот способ дома.

Суть проста: ещё горячие куличи пропитываются ароматным сиропом. Он может быть с алкогольной ноткой (портвейн) или полностью безалкогольный (на основе виноградного сока). Именно это придаёт выпечке приятную влажность и насыщенный вкус.

Как приготовить сироп:

  • 100 г сахара

  • 100 г портвейна или виноградного сока

Смешайте ингредиенты в сотейнике, доведите до кипения и варите 5–7 минут на среднем огне, пока сироп немного не загустеет. Остудите его и с помощью обычного кондитерского шприца впрысните внутрь кулича — в нескольких местах.

В итоге даже магазинный кулич становится мягким, ароматным и влажным — будто только что из печи. А самое главное — никакой пересушенной крошки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Наука и техника
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Наука и техника
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Последние материалы
Необычные уголки Венгрии: куда отправиться в путешествие
Фара светит в никуда — как невидимая влага медленно выводит из строя электрику
Обычный напиток из холодильника, который работает, как Виагра
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пилотные регионы России запускают инициативу: некоммерческий найм жилья станет реальностью
ТОП-5 первых блюд от бабушек СССР
Эти привычки разрушают ваш обмен веществ и ведут к диабету
Не тяните резину: назван оптимальный срок службы смартфона и наушников
Бессонница исчезает за пару вечеров: помогают простые действия перед сном
Мужик — алкаш, наркоман, изменщик: Бородина сравнила турецкие и российские сериалы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.