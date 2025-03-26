Даже покупной кулич станет мягким — если знать этот трюк

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда даже самый красивый кулич может разочаровать: с виду пышный, а внутри — сухой и крошится. Причём это касается и домашней, и магазинной выпечки. Но есть старинный приём, который способен спасти даже не самый удачный кулич. Секретом поделился шеф-повар Александр Растунин.

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Секрет во влажной пропитке

По словам повара, трюк с пропиткой он узнал от своего коллеги — Александра Захарова. А тот, в свою очередь, перенял метод от отца, которому рецепт достался от прабабушки. Та в дореволюционные времена наблюдала, как в калачной в Муроме готовили нежнейшие куличи — и применяла этот способ дома.

Суть проста: ещё горячие куличи пропитываются ароматным сиропом. Он может быть с алкогольной ноткой (портвейн) или полностью безалкогольный (на основе виноградного сока). Именно это придаёт выпечке приятную влажность и насыщенный вкус.

Как приготовить сироп:

100 г сахара

100 г портвейна или виноградного сока

Смешайте ингредиенты в сотейнике, доведите до кипения и варите 5–7 минут на среднем огне, пока сироп немного не загустеет. Остудите его и с помощью обычного кондитерского шприца впрысните внутрь кулича — в нескольких местах.

В итоге даже магазинный кулич становится мягким, ароматным и влажным — будто только что из печи. А самое главное — никакой пересушенной крошки.