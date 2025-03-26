Ем ложками прямо из банки — квашеная капуста по простому рецепту

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Пока организм восстанавливается после зимы, ему особенно не хватает витаминов. Один из самых простых и полезных способов поддержать здоровье — квашеная капуста. Шеф-повар поделился удобным рецептом: готовится легко, хранится долго, а вкус — как у бабушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Квашеная капуста

Ингредиенты:

капуста — 1,6 кг

морковь — 100 г

вода — 1 литр

соль — 2 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

Как приготовить:

Сначала нужно сделать рассол: доведите до кипения 1 литр воды, остудите, добавьте соль и сахар, хорошо размешайте. Нашинкуйте капусту, натрите морковь. Перемешайте овощи в большой миске. Уложите часть овощной смеси в чистую банку, плотно утрамбуйте. Продолжайте слоями, пока не дойдёте до "плеч" банки. Залейте овощи рассолом. Накройте банку капроновой крышкой и поставьте в глубокую миску — при брожении рассол может переливаться. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня.

Перед подачей сделайте небольшое углубление в капусте — так уйдёт возможная горечь. Закуска получится хрустящей, кисленькой и очень витаминной.

Такой рецепт — настоящий спаситель весной, когда хочется чего-то вкусного и полезного без лишней возни.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах.

