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Ем ложками прямо из банки — квашеная капуста по простому рецепту

1:27
Еда

Пока организм восстанавливается после зимы, ему особенно не хватает витаминов. Один из самых простых и полезных способов поддержать здоровье — квашеная капуста. Шеф-повар поделился удобным рецептом: готовится легко, хранится долго, а вкус — как у бабушки.

Квашеная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квашеная капуста

Ингредиенты:

  • капуста — 1,6 кг

  • морковь — 100 г

  • вода — 1 литр

  • соль — 2 ст. л.

  • сахар — 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Сначала нужно сделать рассол: доведите до кипения 1 литр воды, остудите, добавьте соль и сахар, хорошо размешайте.

  2. Нашинкуйте капусту, натрите морковь. Перемешайте овощи в большой миске.

  3. Уложите часть овощной смеси в чистую банку, плотно утрамбуйте. Продолжайте слоями, пока не дойдёте до "плеч" банки.

  4. Залейте овощи рассолом.

  5. Накройте банку капроновой крышкой и поставьте в глубокую миску — при брожении рассол может переливаться.

  6. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня.

Перед подачей сделайте небольшое углубление в капусте — так уйдёт возможная горечь. Закуска получится хрустящей, кисленькой и очень витаминной.

Такой рецепт — настоящий спаситель весной, когда хочется чего-то вкусного и полезного без лишней возни.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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