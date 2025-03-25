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Постный майонез, который не отличить от настоящего — проверенный рецепт

1:23
Еда

Когда наступает пост, многие привычные продукты оказываются под запретом. Майонез — один из них. Но есть отличный способ не отказывать себе в любимом соусе и при этом соблюдать все ограничения. Этот рецепт — настоящая находка: постный майонез получается лёгким, нежным и с пикантной кислинкой, а готовится из простых продуктов.

Домашний майонез
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний майонез

Что понадобится:

  • 2 яблока

  • 1 ст. л. уксуса

  • 1 ч. л. сахара

  • 50 мл воды

  • 2 ч. л. горчицы

  • перец по вкусу

  • растительное масло (количество регулируется по консистенции)

Как готовить:

  1. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками.

  2. Сложите в сотейник, добавьте уксус, сахар и воду.

  3. Тушите под крышкой, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими и не начнут рассыпаться.

  4. Остудите массу и пробейте в блендере до состояния пюре.

  5. Добавьте горчицу, перец, и при взбивании тонкой струйкой введите масло — до тех пор, пока соус не приобретёт консистенцию классического майонеза.

  6. Переложите в банку с крышкой и уберите в холодильник.

Такой майонез отлично подойдёт к овощным салатам, запечённым блюдам и даже бутербродам. А главное — ни грамма яиц и всё по посту.

Уточнения

Вели́кий по́ст — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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