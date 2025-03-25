Постный майонез, который не отличить от настоящего — проверенный рецепт

Когда наступает пост, многие привычные продукты оказываются под запретом. Майонез — один из них. Но есть отличный способ не отказывать себе в любимом соусе и при этом соблюдать все ограничения. Этот рецепт — настоящая находка: постный майонез получается лёгким, нежным и с пикантной кислинкой, а готовится из простых продуктов.
2 яблока
1 ст. л. уксуса
1 ч. л. сахара
50 мл воды
2 ч. л. горчицы
перец по вкусу
растительное масло (количество регулируется по консистенции)
Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками.
Сложите в сотейник, добавьте уксус, сахар и воду.
Тушите под крышкой, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими и не начнут рассыпаться.
Остудите массу и пробейте в блендере до состояния пюре.
Добавьте горчицу, перец, и при взбивании тонкой струйкой введите масло — до тех пор, пока соус не приобретёт консистенцию классического майонеза.
Переложите в банку с крышкой и уберите в холодильник.
Такой майонез отлично подойдёт к овощным салатам, запечённым блюдам и даже бутербродам. А главное — ни грамма яиц и всё по посту.
Вели́кий по́ст — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.
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