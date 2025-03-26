Мангал уже дымит? Не делайте этих ошибок при приготовлении мяса

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Весна в этом году выдалась тёплой, и многие уже достали мангалы. Шашлычный сезон начинается раньше обычного, но расслабляться не стоит — неправильный подход к приготовлению мяса может обернуться проблемами с весом и самочувствием. Диетолог и спортивный врач Галина Панасенко рассказала, как жарить и есть шашлык с пользой.

Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык на мангале

Главное — не маринад из майонеза

По словам специалиста, основной вред кроется не в самом мясе, а в том, как его маринуют. Самая распространённая ошибка — использовать майонез, особенно с жирной свининой. Такой шашлык может быть сочным, но для здоровья — удар ниже пояса. Лучше использовать более лёгкие маринады:

минеральную воду

уксус

соевый соус

ягодные соки

Овощи — лучший гарнир к мясу

Не стоит дополнять шашлык чипсами, сухариками или жирными соусами. Куда полезнее — овощной салат или свежая нарезка. Клетчатка помогает кишечнику справляться с мясной пищей и снижает нагрузку на пищеварительную систему.

Алкоголь и шашлык — опасное комбо

Запивать мясо крепкими напитками или пивом — плохая идея. Это создаёт повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Если и пить, то в умеренных количествах и желательно что-то лёгкое, например, воду с лимоном или несладкий морс.

Мера — залог удовольствия без последствий

Как бы ни хотелось жарить шашлыки каждые выходные, врач советует ограничиться 2–3 такими выездами за весь сезон. И порция мяса тоже имеет значение — не более 200–300 граммов за раз. Тогда вы и насладитесь вкусом, и здоровье не подведёт.

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.



