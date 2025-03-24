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Как сделать окрошку, чтобы захотелось добавки

Еда

Когда дачные заботы кипят с самого утра, важно не забыть про себя. Что освежит, насытит и вернёт силы лучше, чем тарелка холодной домашней окрошки? Особенно если приготовить её на квасе — с классическим вкусом, но без лишних хлопот. Мы предлагаем использовать ветчину вместо отварного мяса: это быстрее, а вкус получается не менее насыщенным.

Окрошка
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Окрошка

Холодный суп будет кстати после прополки грядок, ремонта забора или просто для летнего обеда в тени беседки.

Что понадобится (на 4 порции):

  • Картофель — 2 шт.

  • Яйца — 2 шт.

  • Огурцы — 2 шт.

  • Редис — 6 шт.

  • Ветчина — 400 г

  • Укроп — 4 веточки

  • Петрушка — 3 веточки

  • Квас — 1 л

  • Соль, перец — по вкусу

  • Горчица — по желанию

  • Сметана или майонез — для подачи

Как готовить:

  1. Отварите картофель в мундире до готовности. Остудите и очистите.

  2. Сварите яйца вкрутую, охладите и очистите.

  3. Огурцы, редис и зелень промойте. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, редис — тонкими кружочками.

  4. Укроп, петрушку и зелёный лук мелко порубите, слегка присолите и перетрите руками, чтобы зелень пустила сок. По желанию добавьте немного горчицы.

  5. Ветчину и картофель нарежьте кубиками, яйца — мелко порубите. Всё отправьте к зелени.

  6. Перемешайте и поперчите. Залейте холодным квасом, снова перемешайте и разлейте по тарелкам.

  7. Добавьте ложку сметаны или майонеза. Подавайте сразу — с ломтем ржаного хлеба.

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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