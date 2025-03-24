Как сделать окрошку, чтобы захотелось добавки

Когда дачные заботы кипят с самого утра, важно не забыть про себя. Что освежит, насытит и вернёт силы лучше, чем тарелка холодной домашней окрошки? Особенно если приготовить её на квасе — с классическим вкусом, но без лишних хлопот. Мы предлагаем использовать ветчину вместо отварного мяса: это быстрее, а вкус получается не менее насыщенным.
Холодный суп будет кстати после прополки грядок, ремонта забора или просто для летнего обеда в тени беседки.
Картофель — 2 шт.
Яйца — 2 шт.
Огурцы — 2 шт.
Редис — 6 шт.
Ветчина — 400 г
Укроп — 4 веточки
Петрушка — 3 веточки
Квас — 1 л
Соль, перец — по вкусу
Горчица — по желанию
Сметана или майонез — для подачи
Отварите картофель в мундире до готовности. Остудите и очистите.
Сварите яйца вкрутую, охладите и очистите.
Огурцы, редис и зелень промойте. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, редис — тонкими кружочками.
Укроп, петрушку и зелёный лук мелко порубите, слегка присолите и перетрите руками, чтобы зелень пустила сок. По желанию добавьте немного горчицы.
Ветчину и картофель нарежьте кубиками, яйца — мелко порубите. Всё отправьте к зелени.
Перемешайте и поперчите. Залейте холодным квасом, снова перемешайте и разлейте по тарелкам.
Добавьте ложку сметаны или майонеза. Подавайте сразу — с ломтем ржаного хлеба.
Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.
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