Как сделать окрошку, чтобы захотелось добавки

Когда дачные заботы кипят с самого утра, важно не забыть про себя. Что освежит, насытит и вернёт силы лучше, чем тарелка холодной домашней окрошки? Особенно если приготовить её на квасе — с классическим вкусом, но без лишних хлопот. Мы предлагаем использовать ветчину вместо отварного мяса: это быстрее, а вкус получается не менее насыщенным.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Окрошка

Холодный суп будет кстати после прополки грядок, ремонта забора или просто для летнего обеда в тени беседки.

Что понадобится (на 4 порции):

Картофель — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Огурцы — 2 шт.

Редис — 6 шт.

Ветчина — 400 г

Укроп — 4 веточки

Петрушка — 3 веточки

Квас — 1 л

Соль, перец — по вкусу

Горчица — по желанию

Сметана или майонез — для подачи

Как готовить:

Отварите картофель в мундире до готовности. Остудите и очистите. Сварите яйца вкрутую, охладите и очистите. Огурцы, редис и зелень промойте. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, редис — тонкими кружочками. Укроп, петрушку и зелёный лук мелко порубите, слегка присолите и перетрите руками, чтобы зелень пустила сок. По желанию добавьте немного горчицы. Ветчину и картофель нарежьте кубиками, яйца — мелко порубите. Всё отправьте к зелени. Перемешайте и поперчите. Залейте холодным квасом, снова перемешайте и разлейте по тарелкам. Добавьте ложку сметаны или майонеза. Подавайте сразу — с ломтем ржаного хлеба.

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

