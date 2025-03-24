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Меренговый рулет, который исчезает со стола в мгновение

1:51
Еда

Этот десерт исчезает со стола быстрее, чем вы успеете похвастаться, что приготовили его сами. Хрустящая меренга, воздушный творожный слой и свежая клубника — классика, которая работает безотказно. Главное — не бояться меренги. Всё не так сложно, как кажется, особенно с пошаговой инструкцией.

меренговый рулет
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
меренговый рулет

Ароматный рулет особенно хорош с сезонной клубникой: она дарит десерту сочность и яркий вкус. А если в запасе есть хороший творог и яйца — дело за малым.

Ингредиенты (на 8 порций):

Для основы:

  • Белки яиц — 4 шт.

  • Соль — щепотка

  • Сахар — 225 г

  • Крахмал кукурузный — 1 ч. л.

  • Винный уксус (белый) — 1 ч. л.

  • Сахарная пудра — для присыпки

Для начинки:

  • Клубника — 300 г

  • Мягкий творог — 300 г

Как готовить:

  1. Белковая основа.
    Охлаждённые белки взбейте с солью до легкой пены. Увеличьте скорость миксера и по ложке всыпайте сахар. После 2/3 сахара добавьте крахмал и уксус. Взбивайте до плотных пиков и глянцевой текстуры.

  2. Выпечка.
    Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом и разровняйте на нём меренгу. Выпекайте 9 минут, затем снизьте температуру до 170 °C и выпекайте ещё 9 минут.

  3. Охлаждение.
    Достаньте корж, накройте полотенцем и остудите. Переверните его на новый лист бумаги, посыпанный пудрой, и аккуратно снимите старый пергамент.

  4. Сборка.
    Намажьте творогом, выложите ломтики клубники и сверните в рулет. Через 10 минут нарежьте — и подавайте!

Уточнения

Безе́ (фр  baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков с сахаром.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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