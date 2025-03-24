Меренговый рулет, который исчезает со стола в мгновение

Этот десерт исчезает со стола быстрее, чем вы успеете похвастаться, что приготовили его сами. Хрустящая меренга, воздушный творожный слой и свежая клубника — классика, которая работает безотказно. Главное — не бояться меренги. Всё не так сложно, как кажется, особенно с пошаговой инструкцией.
Ароматный рулет особенно хорош с сезонной клубникой: она дарит десерту сочность и яркий вкус. А если в запасе есть хороший творог и яйца — дело за малым.
Для основы:
Белки яиц — 4 шт.
Соль — щепотка
Сахар — 225 г
Крахмал кукурузный — 1 ч. л.
Винный уксус (белый) — 1 ч. л.
Сахарная пудра — для присыпки
Для начинки:
Клубника — 300 г
Мягкий творог — 300 г
Белковая основа.
Охлаждённые белки взбейте с солью до легкой пены. Увеличьте скорость миксера и по ложке всыпайте сахар. После 2/3 сахара добавьте крахмал и уксус. Взбивайте до плотных пиков и глянцевой текстуры.
Выпечка.
Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом и разровняйте на нём меренгу. Выпекайте 9 минут, затем снизьте температуру до 170 °C и выпекайте ещё 9 минут.
Охлаждение.
Достаньте корж, накройте полотенцем и остудите. Переверните его на новый лист бумаги, посыпанный пудрой, и аккуратно снимите старый пергамент.
Сборка.
Намажьте творогом, выложите ломтики клубники и сверните в рулет. Через 10 минут нарежьте — и подавайте!
Безе́ (фр baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков с сахаром.
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