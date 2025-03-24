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Как приготовить идеальный Наполеон дома: пошаговая инструкция

2:13
Еда

"Наполеон" — десерт с историей, вкус которого вызывает восторг у целых поколений. Он кажется сложным, но если строго следовать технологии, всё получится — даже дома. Главное правило: ингредиенты должны быть очень холодными, особенно сливочное масло. Не экономьте — качественный продукт тут играет решающую роль.

торт наполеон
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт наполеон

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

  • Мука — 450 г

  • Сливочное масло — 300 г

  • Холодная вода — 180 мл

  • Соль — &frac14 ч. л.

  • Лимонный сок или уксус — 1 ч. л.

Для крема:

  • Сливочное масло — 300 г

  • Молоко — 450 мл

  • Сахар — 150 г

  • Мука — 4 ч. л.

  • Кукурузный крахмал — 3 ч. л.

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Тесто:
    Смешайте муку с солью, добавьте кубики масла и перетрите в крошку. Влейте уксус и воду (не всю сразу), замесите тесто — быстро, чтобы масло не растаяло. Разделите на 8-10 частей, заверните в плёнку и охладите 30 минут.

  2. Крем:
    В сотейнике соедините сахар, крахмал, муку, ваниль. Влейте молоко, размешивая, и доведите до загустения на среднем огне. После закипания варите 3-5 минут, затем охладите. Крем будет "мокрым", если вмешаете масло при температуре 40 °C, или "сухим", если остудите до 20 °C и взобьёте масло отдельно.

  3. Коржи:
    Раскатайте каждый кусочек теста между двумя листами бумаги в тонкий квадрат (1-1,5 мм), наколите вилкой. Выпекайте при 180-190 °C 7-12 минут до лёгкого румянца. Остудите.

  4. Сборка:
    Смажьте коржи кремом, верхний пока не трогайте. Сложите торт, накройте бумагой, придавите доской и уберите в холодильник минимум на 8 часов. После пропитки смажьте верх и обсыпьте крошкой.

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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