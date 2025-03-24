Как приготовить идеальный Наполеон дома: пошаговая инструкция

"Наполеон" — десерт с историей, вкус которого вызывает восторг у целых поколений. Он кажется сложным, но если строго следовать технологии, всё получится — даже дома. Главное правило: ингредиенты должны быть очень холодными, особенно сливочное масло. Не экономьте — качественный продукт тут играет решающую роль.
Для теста:
Мука — 450 г
Сливочное масло — 300 г
Холодная вода — 180 мл
Соль — ¼ ч. л.
Лимонный сок или уксус — 1 ч. л.
Для крема:
Сливочное масло — 300 г
Молоко — 450 мл
Сахар — 150 г
Мука — 4 ч. л.
Кукурузный крахмал — 3 ч. л.
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Тесто:
Смешайте муку с солью, добавьте кубики масла и перетрите в крошку. Влейте уксус и воду (не всю сразу), замесите тесто — быстро, чтобы масло не растаяло. Разделите на 8-10 частей, заверните в плёнку и охладите 30 минут.
Крем:
В сотейнике соедините сахар, крахмал, муку, ваниль. Влейте молоко, размешивая, и доведите до загустения на среднем огне. После закипания варите 3-5 минут, затем охладите. Крем будет "мокрым", если вмешаете масло при температуре 40 °C, или "сухим", если остудите до 20 °C и взобьёте масло отдельно.
Коржи:
Раскатайте каждый кусочек теста между двумя листами бумаги в тонкий квадрат (1-1,5 мм), наколите вилкой. Выпекайте при 180-190 °C 7-12 минут до лёгкого румянца. Остудите.
Сборка:
Смажьте коржи кремом, верхний пока не трогайте. Сложите торт, накройте бумагой, придавите доской и уберите в холодильник минимум на 8 часов. После пропитки смажьте верх и обсыпьте крошкой.
Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.
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