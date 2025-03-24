Как приготовить идеальный Наполеон дома: пошаговая инструкция

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

"Наполеон" — десерт с историей, вкус которого вызывает восторг у целых поколений. Он кажется сложным, но если строго следовать технологии, всё получится — даже дома. Главное правило: ингредиенты должны быть очень холодными, особенно сливочное масло. Не экономьте — качественный продукт тут играет решающую роль.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

Мука — 450 г

Сливочное масло — 300 г

Холодная вода — 180 мл

Соль — ¼ ч. л.

Лимонный сок или уксус — 1 ч. л.

Для крема:

Сливочное масло — 300 г

Молоко — 450 мл

Сахар — 150 г

Мука — 4 ч. л.

Кукурузный крахмал — 3 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Как приготовить:

Тесто:

Смешайте муку с солью, добавьте кубики масла и перетрите в крошку. Влейте уксус и воду (не всю сразу), замесите тесто — быстро, чтобы масло не растаяло. Разделите на 8-10 частей, заверните в плёнку и охладите 30 минут. Крем:

В сотейнике соедините сахар, крахмал, муку, ваниль. Влейте молоко, размешивая, и доведите до загустения на среднем огне. После закипания варите 3-5 минут, затем охладите. Крем будет "мокрым", если вмешаете масло при температуре 40 °C, или "сухим", если остудите до 20 °C и взобьёте масло отдельно. Коржи:

Раскатайте каждый кусочек теста между двумя листами бумаги в тонкий квадрат (1-1,5 мм), наколите вилкой. Выпекайте при 180-190 °C 7-12 минут до лёгкого румянца. Остудите. Сборка:

Смажьте коржи кремом, верхний пока не трогайте. Сложите торт, накройте бумагой, придавите доской и уберите в холодильник минимум на 8 часов. После пропитки смажьте верх и обсыпьте крошкой.

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

