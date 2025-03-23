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Идеальный рецепт котлет по-киевски — с сюрпризом внутри

1:53
Еда

Котлеты по-киевски — это не просто блюдо, а гастрономическая легенда. Кажется, что их готовят только шеф-повара с медалями, но на деле всё гораздо проще. Секрет в хорошем филе, правильной начинке и аккуратности.

котлета по киевски
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
котлета по киевски

Мы предлагаем чуть необычный, но очень вкусный вариант: в начинку, кроме сливочного масла, добавим нежный сливочный сыр. Получается сочнее, мягче — и с настоящим вау-эффектом на разрезе.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Куриное филе (большое) — 4 шт.

  • Сливочное масло — 80 г

  • Сливочный сыр — 60 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Панировочные сухари — 1,5 стакана

  • Мука — 1,5 стакана

  • Соль, чёрный перец

  • Масло для фритюра — много

Как готовить:

1. Подготовка филе
С каждого филе снимите малое (внутреннее) филе — оно не понадобится. Основное мясо слегка отбейте под пленкой, особенно один край — так будет легче заворачивать.

2. Начинка
Смешайте сливочное масло и сыр, сформируйте продолговатые кусочки. Выложите начинку на внутреннюю сторону каждого филе.

3. Формирование
Плотно сверните филе в рулет, загибая края внутрь — у вас должна получиться котлета грушевидной формы без дыр.

4. Панировка
Разложите по мискам: муку, взбитые яйца, сухари. Обваляйте каждую котлету по очереди: сначала в муке, затем в яйце, потом в сухарях.

5. Обжарка
Разогрейте масло до 160 °C — котлеты должны в нём полностью утонуть. Жарьте до румяной, плотной корочки. Затем переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Уточнения

Котлета по-киевски — блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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