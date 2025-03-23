Котлеты по-киевски — это не просто блюдо, а гастрономическая легенда. Кажется, что их готовят только шеф-повара с медалями, но на деле всё гораздо проще. Секрет в хорошем филе, правильной начинке и аккуратности.
Мы предлагаем чуть необычный, но очень вкусный вариант: в начинку, кроме сливочного масла, добавим нежный сливочный сыр. Получается сочнее, мягче — и с настоящим вау-эффектом на разрезе.
Куриное филе (большое) — 4 шт.
Сливочное масло — 80 г
Сливочный сыр — 60 г
Яйца — 2 шт.
Панировочные сухари — 1,5 стакана
Мука — 1,5 стакана
Соль, чёрный перец
Масло для фритюра — много
1. Подготовка филе
С каждого филе снимите малое (внутреннее) филе — оно не понадобится. Основное мясо слегка отбейте под пленкой, особенно один край — так будет легче заворачивать.
2. Начинка
Смешайте сливочное масло и сыр, сформируйте продолговатые кусочки. Выложите начинку на внутреннюю сторону каждого филе.
3. Формирование
Плотно сверните филе в рулет, загибая края внутрь — у вас должна получиться котлета грушевидной формы без дыр.
4. Панировка
Разложите по мискам: муку, взбитые яйца, сухари. Обваляйте каждую котлету по очереди: сначала в муке, затем в яйце, потом в сухарях.
5. Обжарка
Разогрейте масло до 160 °C — котлеты должны в нём полностью утонуть. Жарьте до румяной, плотной корочки. Затем переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Котлета по-киевски — блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.