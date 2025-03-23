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Лучший кляр для отбивных: мясо будет сочным, даже если это грудка

1:54
Еда

Правильно приготовленный кляр способен спасти любую отбивную — даже суховатую куриную грудку. Он не только удерживает сочность внутри, но и сам становится аппетитной частью блюда: с хрустящей корочкой и мягкой сердцевиной. Главное — замешать всё по правилам.

Свиная отбивная
Фото: commons.wikimedia.org by Rkolarsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свиная отбивная

Наш рецепт — это классика: яичная смесь с молоком и мукой. Это не лезьон и не "панировка по-деревенски", а настоящий пышный кляр, в котором мясо буквально купается и становится мягким, как в ресторане.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Яйца — 3 шт.

  • Молоко — 100 мл

  • Мука — 70 г

  • Соль — 3 г

  • Чёрный молотый перец — 2 г

Как приготовить:

1. Подготовьте муку
Просейте её в широкую миску. Можно дважды — это избавит от комков и добавит будущему тесту лёгкости.

2. Разделите яйца
Аккуратно отделите белки от желтков. Белки сразу в сухую и чистую миску — лучше даже протереть её уксусной салфеткой для обезжиривания.

3. Сделайте желтковую основу
Молоко подогрейте (не кипятите!). Желтки взбейте венчиком с солью и перцем. Влейте тёплое молоко и перемешайте до однородности.

4. Соедините с мукой
Влейте получившуюся смесь в муку тонкой струйкой, постоянно размешивая. Должно получиться гладкое и текучее тесто.

5. Взбейте белки
На высокой скорости миксером взбейте белки до устойчивой пены. Осторожно вмешайте их в тесто лопаткой — движениями снизу вверх. Не спешите, главное — сохранить воздушность.

Кляр готов! Просто обмакните в него заранее подготовленные отбивные и обжаривайте до золотистой корочки.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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