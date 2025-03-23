Как сделать картошку фри в духовке хрустящей без капли жира

Любите хрустящую картошку фри, но не хотите тонуть в литрах масла? У нас для вас отличная альтернатива: запечённые брусочки с аппетитной корочкой и насыщенным вкусом, приготовленные в духовке. И всего одна ложка масла на весь противень!
Картофель для жарки — 800 г
Растительное масло — 1 ст. л.
Чеснок — 1 зубчик
Паприка (молотая сладкая) — 0,5 ч. л.
Соль — по вкусу
Лёд — 4 кубика
Вода (холодная) — 2 ст. л.
1. Подготовка духовки и основы
Разогрейте духовку до 200 °C (или 180 °C с конвекцией). Застелите противень бумагой для выпечки. В стакан от блендера положите лёд и налейте холодную воду — пусть тает.
2. Картофель
Очистите картошку и нарежьте брусочками 2x2x8 см. Выложите на противень ровным слоем.
3. Соус с "трюком"
Добавьте к льду и воде чеснок, масло, паприку и соль. Взбейте блендером до однородной массы. Полейте картошку этой ароматной смесью.
4. Перемешайте и запекайте
Хорошо перемешайте брусочки руками — каждый кусочек должен быть в соусе. Поставьте в верхнюю часть духовки на 10 минут.
5. Финальный штрих
Переверните картофель. Включите режим гриля (если есть) или увеличьте температуру до 210 °C. Запекайте ещё 10-12 минут до румяной корочки. Подавайте сразу — пока хрустит!
Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.
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