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Советская поджарка из свинины, которую захочется повторить

1:52
Еда

У каждого свои воспоминания о поджарке из столовки: кто-то до сих пор вспоминает её вкус с теплотой, а кто-то — с лёгкой дрожью. Но если отбросить эмоции, останется простая, сытная и вполне вкусная еда. Рецепт из сборника 1982 года — это не кулинарный шедевр, а база, на которой можно строить как скромный обед, так и душевный ужин в духе прошлого.

Зажарка из свинины с луком
Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зажарка из свинины с луком

Ингредиенты на 3 порции:

  • Свинина (мякоть) — 500 г

  • Сало — 50 г

  • Лук репчатый — 150 г

  • Томатная паста — 2 ст. л.

  • Масло растительное — 1 ст. л.

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Мясо и сало
Свинину нарежьте небольшими брусочками (по 10-15 г), приправьте солью и перцем. Сало мелко порубите.

2. Жир — основа вкуса
В сковороду добавьте немного масла, вытопите сало на среднем огне до шкварок. Уберите шкварки — они больше не нужны.

3. Обжарка мяса
В жир выложите кусочки мяса. Обжаривайте 3-4 минуты без перемешивания, чтобы образовалась корочка. Затем жарьте ещё 3-4 минуты, перемешивая, пока сок полностью не испарится.

4. Лук и соус
Нарежьте лук полукольцами. Переложите мясо в миску, в сковороду добавьте лук и жарьте до золотистого цвета. Влейте четверть стакана воды, разведённой с томатной пастой, и готовьте ещё пару минут.

5. Финальный штрих
Верните мясо в сковороду, перемешайте с луком и соусом. Прогрейте поджарку 3-4 минуты — до равномерного покрытия соусом.

Уточнения

Поджарка — горячее основное или закусочное блюдо русской и советской кухни, жареная говядина, телятина, баранина или свинина, нарезанная мелкими брусочками весом 10—15 г.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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