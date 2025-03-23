Советская поджарка из свинины, которую захочется повторить

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

У каждого свои воспоминания о поджарке из столовки: кто-то до сих пор вспоминает её вкус с теплотой, а кто-то — с лёгкой дрожью. Но если отбросить эмоции, останется простая, сытная и вполне вкусная еда. Рецепт из сборника 1982 года — это не кулинарный шедевр, а база, на которой можно строить как скромный обед, так и душевный ужин в духе прошлого.

Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зажарка из свинины с луком

Ингредиенты на 3 порции:

Свинина (мякоть) — 500 г

Сало — 50 г

Лук репчатый — 150 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Мясо и сало

Свинину нарежьте небольшими брусочками (по 10-15 г), приправьте солью и перцем. Сало мелко порубите.

2. Жир — основа вкуса

В сковороду добавьте немного масла, вытопите сало на среднем огне до шкварок. Уберите шкварки — они больше не нужны.

3. Обжарка мяса

В жир выложите кусочки мяса. Обжаривайте 3-4 минуты без перемешивания, чтобы образовалась корочка. Затем жарьте ещё 3-4 минуты, перемешивая, пока сок полностью не испарится.

4. Лук и соус

Нарежьте лук полукольцами. Переложите мясо в миску, в сковороду добавьте лук и жарьте до золотистого цвета. Влейте четверть стакана воды, разведённой с томатной пастой, и готовьте ещё пару минут.

5. Финальный штрих

Верните мясо в сковороду, перемешайте с луком и соусом. Прогрейте поджарку 3-4 минуты — до равномерного покрытия соусом.

Уточнения

Поджарка — горячее основное или закусочное блюдо русской и советской кухни, жареная говядина, телятина, баранина или свинина, нарезанная мелкими брусочками весом 10—15 г.

