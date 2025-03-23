Творожно-банановый кекс без излишеств — просто вкусно

Этот кекс — не просто вкусная выпечка, а отличный способ переработать спелые бананы и сократить количество сахара и муки. Благодаря творогу текстура получается влажной и нежной, а бананы придают сладость и красивый цвет. Отличный вариант для чаепития без лишнего чувства вины.
Творог 9% — 180 г
Переспелые бананы — 2 шт. (150 г)
Сливочное масло 82,5% — 80 г
Сахар — 100 г
Яйца — 2 шт.
Мука — 160 г
Сода — 0,5 ч. л.
Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Ваниль — по вкусу
Масло и мука — для формы
1. Подготовьте основу
Размягчите масло при комнатной температуре. Взбейте до пышности, добавьте сахар, не прекращая взбивание.
2. Сделайте банановое пюре
Очистите бананы, нарежьте или разомните. Добавьте яйца и ваниль, измельчите блендером до состояния пюре.
3. Соедините ингредиенты
К масляной смеси поочерёдно добавляйте творог и бананово-яичную массу, каждый раз хорошо перемешивая. Должно получиться однородное тесто.
4. Введите сухие компоненты
Смешайте муку, соль, разрыхлитель и соду. Введите в тесто с помощью лопатки, аккуратно перемешайте.
5. Выпеките
Разогрейте духовку до 170 °C. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Переложите тесто, поставьте в нижнюю часть духовки. Выпекайте 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.
6. Остудите и подавайте
Кекс остудите на решетке, достаньте из формы, стряхните остатки муки. Нарежьте порционно и подавайте к чаю или кофе.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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