Творожно-банановый кекс без излишеств — просто вкусно

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот кекс — не просто вкусная выпечка, а отличный способ переработать спелые бананы и сократить количество сахара и муки. Благодаря творогу текстура получается влажной и нежной, а бананы придают сладость и красивый цвет. Отличный вариант для чаепития без лишнего чувства вины.

Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимонный кекс

Ингредиенты (на 10 порций):

Творог 9% — 180 г

Переспелые бананы — 2 шт. (150 г)

Сливочное масло 82,5% — 80 г

Сахар — 100 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 160 г

Сода — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Ваниль — по вкусу

Масло и мука — для формы

Как приготовить:

1. Подготовьте основу

Размягчите масло при комнатной температуре. Взбейте до пышности, добавьте сахар, не прекращая взбивание.

2. Сделайте банановое пюре

Очистите бананы, нарежьте или разомните. Добавьте яйца и ваниль, измельчите блендером до состояния пюре.

3. Соедините ингредиенты

К масляной смеси поочерёдно добавляйте творог и бананово-яичную массу, каждый раз хорошо перемешивая. Должно получиться однородное тесто.

4. Введите сухие компоненты

Смешайте муку, соль, разрыхлитель и соду. Введите в тесто с помощью лопатки, аккуратно перемешайте.

5. Выпеките

Разогрейте духовку до 170 °C. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Переложите тесто, поставьте в нижнюю часть духовки. Выпекайте 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

6. Остудите и подавайте

Кекс остудите на решетке, достаньте из формы, стряхните остатки муки. Нарежьте порционно и подавайте к чаю или кофе.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

