Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал с Брэдом Питтом: благотворительность обернулась многомиллионными исками
Бактерии, которые вы не видите, но с ними живете: вот зачем менять пластиковые губки для посуды
Не просто паста и сыр: вся правда о том, как собрать идеальную лазанью
Урожай разочаровал? Вот что превращает сладкие ягоды в кислые
Заказы на самолёты растут, а производители не справляются — что ждет авиацию
Весна — и кот с ума сошёл? Вот как это остановить
Как ускорить редис и вырастить крупные корнеплоды — 4 хитрых добавки
Автомобиль ломается быстрее из-за этих привычек – проверьте, не делаете ли вы их
Проблема секущихся концов? Вот как легко ей помочь — советы стилиста

Творожно-банановый кекс без излишеств — просто вкусно

2:11
Еда

Этот кекс — не просто вкусная выпечка, а отличный способ переработать спелые бананы и сократить количество сахара и муки. Благодаря творогу текстура получается влажной и нежной, а бананы придают сладость и красивый цвет. Отличный вариант для чаепития без лишнего чувства вины.

Лимонный кекс
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимонный кекс

Ингредиенты (на 10 порций):

  • Творог 9% — 180 г

  • Переспелые бананы — 2 шт. (150 г)

  • Сливочное масло 82,5% — 80 г

  • Сахар — 100 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Мука — 160 г

  • Сода — 0,5 ч. л.

  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Ваниль — по вкусу

  • Масло и мука — для формы

Как приготовить:

1. Подготовьте основу
Размягчите масло при комнатной температуре. Взбейте до пышности, добавьте сахар, не прекращая взбивание.

2. Сделайте банановое пюре
Очистите бананы, нарежьте или разомните. Добавьте яйца и ваниль, измельчите блендером до состояния пюре.

3. Соедините ингредиенты
К масляной смеси поочерёдно добавляйте творог и бананово-яичную массу, каждый раз хорошо перемешивая. Должно получиться однородное тесто.

4. Введите сухие компоненты
Смешайте муку, соль, разрыхлитель и соду. Введите в тесто с помощью лопатки, аккуратно перемешайте.

5. Выпеките
Разогрейте духовку до 170 °C. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Переложите тесто, поставьте в нижнюю часть духовки. Выпекайте 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

6. Остудите и подавайте
Кекс остудите на решетке, достаньте из формы, стряхните остатки муки. Нарежьте порционно и подавайте к чаю или кофе.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Недвижимость
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Последние материалы
Творожно-банановый кекс без излишеств — просто вкусно
Скандал с Брэдом Питтом: благотворительность обернулась многомиллионными исками
Бактерии, которые вы не видите, но с ними живете: вот зачем менять пластиковые губки для посуды
Не просто паста и сыр: вся правда о том, как собрать идеальную лазанью
Урожай разочаровал? Вот что превращает сладкие ягоды в кислые
Заказы на самолёты растут, а производители не справляются — что ждет авиацию
Весна — и кот с ума сошёл? Вот как это остановить
Как ускорить редис и вырастить крупные корнеплоды — 4 хитрых добавки
Автомобиль ломается быстрее из-за этих привычек – проверьте, не делаете ли вы их
Проблема секущихся концов? Вот как легко ей помочь — советы стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.