Этот картофельный салат съедают быстрее, чем вы успеете подать

Немецкий картофельный салат — это не один чёткий рецепт, а целый мир вариаций. Где-то он минималистичный: всего пара ингредиентов и масло. Где-то — насыщенный, с мясными добавками, маринованными овощами и сложной заправкой.
Наш вариант — золотая середина. Варёный картофель, маринованные корнишоны, репчатый лук, копчёная салями и ароматный укроп. Всё это объединяет классическая горчично-уксусная заправка на оливковом масле. Получается сытно, ярко и очень вкусно.
Картофель — 500 г
Маринованные корнишоны — 7 шт.
Салями — 80 г
Лук — 2 шт.
Укроп — 5 веточек
Горчица зернистая — 1 ч. л.
Семена горчицы — 2 ч. л.
Белый винный уксус — по вкусу
Оливковое масло — 4 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
1. Картофель
Вымойте клубни и отварите в мундире до готовности (около 20 минут после закипания). Остудите, очистите, нарежьте крупными дольками или кружочками.
2. Подготовка ингредиентов
Корнишоны нарежьте тонкими кружочками, салями — соломкой. Укроп мелко порубите, удалив толстые стебли.
3. Сборка салата
Лук нарежьте кольцами. В глубокой миске соедините картофель, лук, корнишоны, укроп и салями. Перемешайте.
4. Заправка
Смешайте уксус, зернистую горчицу, семена горчицы и оливковое масло. Посолите, поперчите и немного взбейте вилкой. Полейте салат и снова перемешайте.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.