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Этот картофельный салат съедают быстрее, чем вы успеете подать

1:52
Еда

Немецкий картофельный салат — это не один чёткий рецепт, а целый мир вариаций. Где-то он минималистичный: всего пара ингредиентов и масло. Где-то — насыщенный, с мясными добавками, маринованными овощами и сложной заправкой.

Салат с шампиньонами и морковью
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с шампиньонами и морковью

Наш вариант — золотая середина. Варёный картофель, маринованные корнишоны, репчатый лук, копчёная салями и ароматный укроп. Всё это объединяет классическая горчично-уксусная заправка на оливковом масле. Получается сытно, ярко и очень вкусно.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Картофель — 500 г

  • Маринованные корнишоны — 7 шт.

  • Салями — 80 г

  • Лук — 2 шт.

  • Укроп — 5 веточек

  • Горчица зернистая — 1 ч. л.

  • Семена горчицы — 2 ч. л.

  • Белый винный уксус — по вкусу

  • Оливковое масло — 4 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Картофель
Вымойте клубни и отварите в мундире до готовности (около 20 минут после закипания). Остудите, очистите, нарежьте крупными дольками или кружочками.

2. Подготовка ингредиентов
Корнишоны нарежьте тонкими кружочками, салями — соломкой. Укроп мелко порубите, удалив толстые стебли.

3. Сборка салата
Лук нарежьте кольцами. В глубокой миске соедините картофель, лук, корнишоны, укроп и салями. Перемешайте.

4. Заправка
Смешайте уксус, зернистую горчицу, семена горчицы и оливковое масло. Посолите, поперчите и немного взбейте вилкой. Полейте салат и снова перемешайте.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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