Этот картофельный салат съедают быстрее, чем вы успеете подать

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Немецкий картофельный салат — это не один чёткий рецепт, а целый мир вариаций. Где-то он минималистичный: всего пара ингредиентов и масло. Где-то — насыщенный, с мясными добавками, маринованными овощами и сложной заправкой.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с шампиньонами и морковью

Наш вариант — золотая середина. Варёный картофель, маринованные корнишоны, репчатый лук, копчёная салями и ароматный укроп. Всё это объединяет классическая горчично-уксусная заправка на оливковом масле. Получается сытно, ярко и очень вкусно.

Ингредиенты на 4 порции:

Картофель — 500 г

Маринованные корнишоны — 7 шт.

Салями — 80 г

Лук — 2 шт.

Укроп — 5 веточек

Горчица зернистая — 1 ч. л.

Семена горчицы — 2 ч. л.

Белый винный уксус — по вкусу

Оливковое масло — 4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Картофель

Вымойте клубни и отварите в мундире до готовности (около 20 минут после закипания). Остудите, очистите, нарежьте крупными дольками или кружочками.

2. Подготовка ингредиентов

Корнишоны нарежьте тонкими кружочками, салями — соломкой. Укроп мелко порубите, удалив толстые стебли.

3. Сборка салата

Лук нарежьте кольцами. В глубокой миске соедините картофель, лук, корнишоны, укроп и салями. Перемешайте.

4. Заправка

Смешайте уксус, зернистую горчицу, семена горчицы и оливковое масло. Посолите, поперчите и немного взбейте вилкой. Полейте салат и снова перемешайте.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

