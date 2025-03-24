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Сыр тянется, овощи тают — макаронная запеканка, перед которой сложно устоять

2:10
Еда

Макаронная запеканка — это как кулинарный конструктор: соединяйте ингредиенты по вкусу, экспериментируйте с начинками и каждый раз получайте новый результат. Главное — макароны и сыр. Всё остальное можно варьировать: добавить овощи, зелень, творог, мясо — всё зависит от фантазии и содержимого холодильника.

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

В нашем рецепте — простая, но очень вкусная запеканка с кабачками, баклажанами и творожно-сырной начинкой. Она получается сытной, ароматной и с румяной корочкой, которая так и просит — отломи кусочек.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Макароны — 400 г

  • Кабачок — 1 шт.

  • Баклажан — 1 шт.

  • Творог (5%) — 200 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сыр Чеддер — 100 г

  • Петрушка — 6 веточек

  • Масло растительное — 3 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка овощей
Кабачок и баклажан нарежьте вдоль тонкими пластинами. Разложите на противне с пергаментом, смажьте маслом и запеките в духовке при 190°C около 6 минут. Выньте и отставьте, духовку не выключайте.

2. Отварите макароны
Сварите пасту в подсоленной воде до полуготовности (примерно вдвое меньше времени, чем указано на упаковке). Промойте холодной водой и откиньте на дуршлаг.

3. Готовим начинку
Измельчите петрушку. Смешайте творог, яйца, половину натёртого сыра и зелень. Добавьте соль и перец, перемешайте до однородности.

4. Собираем запеканку
В форму выложите:

  • треть макарон
  • треть творожно-сырной массы
  • половину овощей
  • снова макароны и начинку
  • оставшиеся овощи
  • финальный слой макарон и творога

Разровняйте верх, поставьте в духовку и запекайте 30 минут.

5. Завершающий штрих
Выньте запеканку, посыпьте оставшимся сыром и подавайте сразу — пока корочка не остыла.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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