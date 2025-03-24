Сыр тянется, овощи тают — макаронная запеканка, перед которой сложно устоять

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Макаронная запеканка — это как кулинарный конструктор: соединяйте ингредиенты по вкусу, экспериментируйте с начинками и каждый раз получайте новый результат. Главное — макароны и сыр. Всё остальное можно варьировать: добавить овощи, зелень, творог, мясо — всё зависит от фантазии и содержимого холодильника.

Фото: freepik by atlascompany запеканка

В нашем рецепте — простая, но очень вкусная запеканка с кабачками, баклажанами и творожно-сырной начинкой. Она получается сытной, ароматной и с румяной корочкой, которая так и просит — отломи кусочек.

Ингредиенты на 4 порции:

Макароны — 400 г

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Творог (5%) — 200 г

Яйца — 2 шт.

Сыр Чеддер — 100 г

Петрушка — 6 веточек

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка овощей

Кабачок и баклажан нарежьте вдоль тонкими пластинами. Разложите на противне с пергаментом, смажьте маслом и запеките в духовке при 190°C около 6 минут. Выньте и отставьте, духовку не выключайте.

2. Отварите макароны

Сварите пасту в подсоленной воде до полуготовности (примерно вдвое меньше времени, чем указано на упаковке). Промойте холодной водой и откиньте на дуршлаг.

3. Готовим начинку

Измельчите петрушку. Смешайте творог, яйца, половину натёртого сыра и зелень. Добавьте соль и перец, перемешайте до однородности.

4. Собираем запеканку

В форму выложите:

треть макарон

треть творожно-сырной массы

половину овощей

снова макароны и начинку

оставшиеся овощи

финальный слой макарон и творога

Разровняйте верх, поставьте в духовку и запекайте 30 минут.

5. Завершающий штрих

Выньте запеканку, посыпьте оставшимся сыром и подавайте сразу — пока корочка не остыла.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

