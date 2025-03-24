Сыр тянется, овощи тают — макаронная запеканка, перед которой сложно устоять

Макаронная запеканка — это как кулинарный конструктор: соединяйте ингредиенты по вкусу, экспериментируйте с начинками и каждый раз получайте новый результат. Главное — макароны и сыр. Всё остальное можно варьировать: добавить овощи, зелень, творог, мясо — всё зависит от фантазии и содержимого холодильника.
В нашем рецепте — простая, но очень вкусная запеканка с кабачками, баклажанами и творожно-сырной начинкой. Она получается сытной, ароматной и с румяной корочкой, которая так и просит — отломи кусочек.
Макароны — 400 г
Кабачок — 1 шт.
Баклажан — 1 шт.
Творог (5%) — 200 г
Яйца — 2 шт.
Сыр Чеддер — 100 г
Петрушка — 6 веточек
Масло растительное — 3 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
1. Подготовка овощей
Кабачок и баклажан нарежьте вдоль тонкими пластинами. Разложите на противне с пергаментом, смажьте маслом и запеките в духовке при 190°C около 6 минут. Выньте и отставьте, духовку не выключайте.
2. Отварите макароны
Сварите пасту в подсоленной воде до полуготовности (примерно вдвое меньше времени, чем указано на упаковке). Промойте холодной водой и откиньте на дуршлаг.
3. Готовим начинку
Измельчите петрушку. Смешайте творог, яйца, половину натёртого сыра и зелень. Добавьте соль и перец, перемешайте до однородности.
4. Собираем запеканку
В форму выложите:
Разровняйте верх, поставьте в духовку и запекайте 30 минут.
5. Завершающий штрих
Выньте запеканку, посыпьте оставшимся сыром и подавайте сразу — пока корочка не остыла.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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