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Картофельные пирожки без духовки: быстро, сытно, гениально

1:42
Еда

Осталось пюре со вчерашнего ужина? Не выбрасывайте! Из него можно сделать румяные и нежные пирожки — мягкие внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Никакого дрожжевого теста, всё просто, быстро и из того, что уже есть на кухне.

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг

  • Лук репчатый — 80 г

  • Яйца куриные — 2 шт.

  • Масло сливочное — 50 г

  • Мука пшеничная — 160 г

  • Зелень — по вкусу

  • Масло растительное — для жарки

  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить картофельные пирожки:

1. Варим картофель
Очистите клубни, нарежьте крупно и залейте горячей водой. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите около 25 минут до мягкости.

2. Готовим пюре
Слейте воду, разомните картофель, добавьте масло, соль, перец. Перемешайте и оставьте немного остыть.

3. Обжариваем лук
Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета на сковороде. Добавьте в пюре, перемешайте.

4. Делаем тесто
Добавьте в массу яйца, муку и зелень. Перемешайте до однородности. Консистенция — мягкая, но не жидкая.

5. Жарим пирожки
Разогрейте масло в сковороде слоем около 1 см. Ложкой выкладывайте картофельное тесто, придавая форму.

6. Доводим до румяности
Обжарьте пирожки с двух сторон до красивой корочки. Готовые выложите на бумажные полотенца.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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