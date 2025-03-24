Картофельные пирожки без духовки: быстро, сытно, гениально

Осталось пюре со вчерашнего ужина? Не выбрасывайте! Из него можно сделать румяные и нежные пирожки — мягкие внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Никакого дрожжевого теста, всё просто, быстро и из того, что уже есть на кухне.
Картофель — 1 кг
Лук репчатый — 80 г
Яйца куриные — 2 шт.
Масло сливочное — 50 г
Мука пшеничная — 160 г
Зелень — по вкусу
Масло растительное — для жарки
Соль, перец — по вкусу
1. Варим картофель
Очистите клубни, нарежьте крупно и залейте горячей водой. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите около 25 минут до мягкости.
2. Готовим пюре
Слейте воду, разомните картофель, добавьте масло, соль, перец. Перемешайте и оставьте немного остыть.
3. Обжариваем лук
Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета на сковороде. Добавьте в пюре, перемешайте.
4. Делаем тесто
Добавьте в массу яйца, муку и зелень. Перемешайте до однородности. Консистенция — мягкая, но не жидкая.
5. Жарим пирожки
Разогрейте масло в сковороде слоем около 1 см. Ложкой выкладывайте картофельное тесто, придавая форму.
6. Доводим до румяности
Обжарьте пирожки с двух сторон до красивой корочки. Готовые выложите на бумажные полотенца.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).
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