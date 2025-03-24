Картофельные пирожки без духовки: быстро, сытно, гениально

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Осталось пюре со вчерашнего ужина? Не выбрасывайте! Из него можно сделать румяные и нежные пирожки — мягкие внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Никакого дрожжевого теста, всё просто, быстро и из того, что уже есть на кухне.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Лук репчатый — 80 г

Яйца куриные — 2 шт.

Масло сливочное — 50 г

Мука пшеничная — 160 г

Зелень — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить картофельные пирожки:

1. Варим картофель

Очистите клубни, нарежьте крупно и залейте горячей водой. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите около 25 минут до мягкости.

2. Готовим пюре

Слейте воду, разомните картофель, добавьте масло, соль, перец. Перемешайте и оставьте немного остыть.

3. Обжариваем лук

Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета на сковороде. Добавьте в пюре, перемешайте.

4. Делаем тесто

Добавьте в массу яйца, муку и зелень. Перемешайте до однородности. Консистенция — мягкая, но не жидкая.

5. Жарим пирожки

Разогрейте масло в сковороде слоем около 1 см. Ложкой выкладывайте картофельное тесто, придавая форму.

6. Доводим до румяности

Обжарьте пирожки с двух сторон до красивой корочки. Готовые выложите на бумажные полотенца.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).

