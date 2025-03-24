Забудьте о сложных рецептах: этот быстрый банановый кекс просто тает во рту

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановый кекс — это идеальный выбор для тех, кто хочет приготовить что-то простое и вкусное. Этот десерт порадует ваших близких своим нежным и сладким вкусом, который запомнится надолго. Даже если вы только начинаете свой путь в кулинарии, у вас всё получится.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кекс

Ингредиенты:

3 банана;

200 г муки;

100 г сахара;

100 г сливочного масла;

2 яйца;

10 г разрыхлителя;

ванильный сахар по вкусу;

щепотка соли.

Приготовление

В миске размягчите сливочное масло, добавьте к нему сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Всё тщательно перемешайте до получения однородной массы. По одному введите в смесь яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Бананы натрите на крупной тёрке и добавьте к остальным ингредиентам. В отдельной миске просейте муку с разрыхлителем. Аккуратно введите её в банановую массу и тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Формы для кексов смажьте маслом или застелите бумажными формочками. Заполните формы тестом на треть. Выпекайте кексы в течение 20-25 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.



Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

