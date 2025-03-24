Забудьте о сложных рецептах: этот быстрый банановый кекс просто тает во рту

Банановый кекс — это идеальный выбор для тех, кто хочет приготовить что-то простое и вкусное. Этот десерт порадует ваших близких своим нежным и сладким вкусом, который запомнится надолго. Даже если вы только начинаете свой путь в кулинарии, у вас всё получится.
Ингредиенты:
Приготовление
Приятного аппетита!
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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