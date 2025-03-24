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Забудьте о сложных рецептах: этот быстрый банановый кекс просто тает во рту

1:21
Еда

Банановый кекс — это идеальный выбор для тех, кто хочет приготовить что-то простое и вкусное. Этот десерт порадует ваших близких своим нежным и сладким вкусом, который запомнится надолго. Даже если вы только начинаете свой путь в кулинарии, у вас всё получится.

Кекс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кекс

Ингредиенты:

  • 3 банана;
  • 200 г муки;
  • 100 г сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 10 г разрыхлителя;
  • ванильный сахар по вкусу;
  • щепотка соли.

Приготовление

  1. В миске размягчите сливочное масло, добавьте к нему сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Всё тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  2. По одному введите в смесь яйца, каждый раз хорошо перемешивая.
  3. Бананы натрите на крупной тёрке и добавьте к остальным ингредиентам.
  4. В отдельной миске просейте муку с разрыхлителем. Аккуратно введите её в банановую массу и тщательно перемешайте.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Формы для кексов смажьте маслом или застелите бумажными формочками.
  6. Заполните формы тестом на треть.
  7. Выпекайте кексы в течение 20-25 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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