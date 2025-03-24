Первый раз решили испечь шарлотку? Не ошибетесь, если выберите этот рецепт
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Этот рецепт шарлотки прост в исполнении, с ним справится даже начинающий кулинар, который никогда не занимался выпечкой. Обязательно попробуйте приготовить!
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шарлотка
Ингредиенты:
- Пшеничная мука — 200 г;
- Сахар — 200 г;
- Яйца — 4 шт.;
- Яблоки — 3 шт.;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление:
- Взбейте яйца с помощью миксера до образования густой пены. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте процесс еще 5 минут.
- Дважды просейте муку через сито и смешайте ее с разрыхлителем.
- На низких оборотах миксера аккуратно введите просеянную муку в яичную смесь. В итоге должно получиться тесто, похожее по консистенции на густую сметану.
- Тщательно вымойте и очистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте их небольшими кубиками.
- Осторожно вмешайте нарезанные яблоки в тесто. Смажьте форму для выпечки сливочным или растительным маслом.
- Перелейте тесто в подготовленную форму и отправьте ее в предварительно разогретую до 180°C духовку на 45 минут.
Уточнения
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру