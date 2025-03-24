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Первый раз решили испечь шарлотку? Не ошибетесь, если выберите этот рецепт

1:13
Еда

Этот рецепт шарлотки прост в исполнении, с ним справится даже начинающий кулинар, который никогда не занимался выпечкой. Обязательно попробуйте приготовить!

Шарлотка
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шарлотка

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 200 г;
  • Сахар — 200 г;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Яблоки — 3 шт.;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с помощью миксера до образования густой пены. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте процесс еще 5 минут.
  2. Дважды просейте муку через сито и смешайте ее с разрыхлителем.
  3. На низких оборотах миксера аккуратно введите просеянную муку в яичную смесь. В итоге должно получиться тесто, похожее по консистенции на густую сметану.
  4. Тщательно вымойте и очистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте их небольшими кубиками.
  5. Осторожно вмешайте нарезанные яблоки в тесто. Смажьте форму для выпечки сливочным или растительным маслом.
  6. Перелейте тесто в подготовленную форму и отправьте ее в предварительно разогретую до 180°C духовку на 45 минут.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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