Первый раз решили испечь шарлотку? Не ошибетесь, если выберите этот рецепт

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт шарлотки прост в исполнении, с ним справится даже начинающий кулинар, который никогда не занимался выпечкой. Обязательно попробуйте приготовить!

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шарлотка

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 200 г;

Сахар — 200 г;

Яйца — 4 шт.;

Яблоки — 3 шт.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

Взбейте яйца с помощью миксера до образования густой пены. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте процесс еще 5 минут. Дважды просейте муку через сито и смешайте ее с разрыхлителем. На низких оборотах миксера аккуратно введите просеянную муку в яичную смесь. В итоге должно получиться тесто, похожее по консистенции на густую сметану. Тщательно вымойте и очистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте их небольшими кубиками. Осторожно вмешайте нарезанные яблоки в тесто. Смажьте форму для выпечки сливочным или растительным маслом. Перелейте тесто в подготовленную форму и отправьте ее в предварительно разогретую до 180°C духовку на 45 минут.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

