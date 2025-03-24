Не хуже антидепрессантов: три продукта, которые спасут от тоски и печали

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Питание оказывает значительное влияние на наше настроение. Существуют продукты, которые помогают улучшить самочувствие, стимулируя выработку нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин. Эксперт по питанию французского издания Doctissimo предлагает три рецепта для включения в рацион, чтобы повысить настроение.

Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банан

Тёмный шоколад является отличным выбором для улучшения настроения. Он содержит триптофан, аминокислоту, которая является предшественником серотонина — гормона счастья. Кроме того, шоколад богат магнием, минералом, снижающим стресс и тревожность. Рекомендуется выбирать шоколад с содержанием не менее 85% какао, так как промышленные версии часто содержат меньше питательных веществ. Банан - это удобный и питательный перекус, который помогает улучшить настроение. Он содержит витамин B6, необходимый для выработки серотонина и дофамина, а также полезные углеводы для стабилизации уровня сахара в крови. Бананы также богаты калием и магнием, которые способствуют расслаблению нервной системы и ощущению спокойствия. Орехи - это отличный выбор для перекуса, помогающего снять стресс. Они являются источником омега-3 жирных кислот, полезных для настроения и уменьшения симптомов тревоги и депрессии. Орехи также содержат мелатонин, способствующий спокойному сну, и полифенолы с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Рекомендуется употреблять около горсти орехов в день для получения этих преимуществ.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.





Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

