Забудьте о картофельных чипсах: 5 причин сделать сушёный ананас вашим любимым перекусом

3:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сушёный ананас — это не только аппетитный, но и невероятно полезный продукт, который может стать отличной заменой картофельным чипсам и другим закускам, не приносящим пользы здоровью. Он не только утолит тягу к сладкому, но и улучшит пищеварение, повысит концентрацию и укрепит иммунитет.

Фото: freepik by pikisuperstar ананас

Ананас — один из самых популярных тропических фруктов, который теперь доступен и в сушёном виде. Благодаря содержанию фермента бромелайна, он способствует лучшему усвоению белков и обладает противовоспалительным эффектом. Высокое содержание витамина С поддерживает иммунную систему, а отсутствие консервантов и добавленного сахара делает его идеальным выбором для здорового перекуса.

Свежий или сушёный: что лучше?

Оба вида ананаса имеют свои преимущества, но их пищевая ценность и способы использования различаются. Свежий ананас богат влагой, пищеварительными ферментами и витамином С в натуральной форме. Сушёный ананас, напротив, является источником клетчатки, которая улучшает пищеварение и регулирует уровень сахара в крови. Он также содержит бромелайн, витамины группы В и марганец, поддерживающий здоровье костей и обмен веществ, пишет чешское издание Dumazahrada.cz.

Почему сушёный ананас — идеальный перекус?

Этот продукт легко носить с собой благодаря небольшому весу и компактности.

Не пачкает руки и не требует чистки или нарезки.

Обеспечивает организм энергией без лишних калорий и сахара.

Содержит до 3,5 г клетчатки на 100 г, что способствует насыщению и поддерживает здоровье кишечника.

Как приготовить сушёный ананас дома?

Сушка ананаса — это простой способ сохранить его полезные свойства и вкус на долгое время. Для этого выбирайте спелые и ароматные фрукты, тщательно их помойте, очистите от кожуры и сердцевины, а затем нарежьте тонкими ломтиками или кубиками. Сушить ананас можно в духовке, сушилке или на солнце. В духовке процесс займёт от 6 до 12 часов при температуре 50–60 °С с приоткрытой дверцей. Готовый ананас должен быть сухим, но мягким.

Не забывайте о мере

Сушёный ананас, как и любой другой продукт, следует употреблять в умеренных количествах. Рекомендуется ограничиться 30–60 граммами в день, особенно если вы следите за уровнем сахара в крови. Это позволит вам наслаждаться его вкусом и пользой, не превышая суточную норму.

Где использовать сушёный ананас?

Этот полезный перекус можно использовать в различных блюдах и закусках. Он отлично сочетается с мюсли, овсянкой и йогуртом, а также является отличным ингредиентом для домашних энергетических батончиков, тортов и десертов. В азиатской и карибской кухнях сушёный ананас добавляют в салаты, карри и блюда из риса. Его можно замочить в воде и использовать для приготовления коктейлей, соусов и мясных начинок.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).



